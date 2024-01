Gift Orban met déjà le bazar à l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les premiers pas de Gift Orban dans le vestiaire lyonnais ont été très compliqués. L'attaquant nigérian est un gros caractère, et cela peut faire des étincelles.

Recruté il y a désormais une semaine, Gift Orban fait sa première apparition dans le groupe lyonnais dans le cadre du match de ce vendredi soir face à Rennes. Une première très attendue tant l’attaquant nigérian arrive avec la réputation d’un joueur spectaculaire et finisseur, fort de sa dernière saison complète à La Gantoise. A 21 ans, le joueur formé au FC Bison a signé à l’OL pour 12 ME et arrive surtout avec la réputation d’être un joueur à fort caractère. Cela s’est confirmé lors de sa première seamine d’entrainement, révèle l’insider Romain Molina.

Le vestiaire lyonnais attend Orban au tournant

Bien du courage au staff pour gérer son cas s'il ne se calme pas. — Romain Molina (@Romain_Molina) January 26, 2024

Dans un message qui a mis le feu aux réseaux lyonnais juste avant le match contre Rennes, le journaliste indépendant a confirmé que l’OL allait devoir gérer un gros caractère, capable de retourner le vestiaire contre lui en seulement quelques jours. « Orban a réussi l'exploit de se mettre à dos une partie du vestiaire lyonnais tellement il a été infect avec ses nouveaux coéquipiers à l’entraînement. Bien du courage au staff pour gérer son cas s'il ne se calme pas », a lancé Romain Molina, qui a été conforté dans cette information par plusieurs journalistes qui ont suivi son parcours en Belgique.

C’est notamment le cas de Sacha Tavolieri, qui a abondé en ce sens. « J’avais prévenu Romain! C’est un caractère hein Gift… Pas étonné », a reconnu le journaliste belge, qui sait que les anecdotes sont nombreuses en ce qui concerne Orban, et sa façon assez dédaigneuse de parler à ses coéquipiers ou même aux médias et aux supporters. En début de saison, après une saison convaincante avec La Gantoise, le Nigérian avait ainsi confié qu’il était surtout pressé de quitter le club, même s’il n’a eu gain de cause que six mois plus tard. Autant dire que les performances d’Orban vont être suivies de près, et Pierre Sage va aussi être attendu au tournant sur ce dossier complexe pour l’une des grosses recrues de l’OL cet hiver.