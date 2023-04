Gifler le PSG, l'OL ne craint personne

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Mercredi, l'OL jouera le match de sa saison et de son futur à Nantes. Une demi-finale de coupe de France dans toutes les têtes lyonnaises mais pas question de saborder le déplacement à Paris. Dimanche, le PSG devra affronter une équipe motivée et préparée.

Rarement, un PSG-OL n'aura été aussi peu intéressant sur le papier que dimanche soir. Du côté du PSG, la Ligue 1 est la seule compétition dans laquelle les Parisiens évoluent désormais. Ils sont tranquillement installés en tête du classement et peuvent voir venir leurs adversaires. Mais, c'est bien pour l'OL que ce choc semble le plus inutile. Les Lyonnais n'ont plus rien ou presque à espérer en Ligue 1, étant 10e et largués pour les places européennes. Surtout, ce match arrive trois jours avant la demi-finale de coupe de France à Nantes. C'est la dernière chance de jouer l'Europe la saison prochaine pour l'OL. Autant dire que les esprits lyonnais sont déjà tournés vers la Beaujoire, et moins au Parc des Princes.

Malgré la coupe, l'OL veut faire un gros match à Paris

On peut s'attendre à un OL loin d'être à 100% de ses forces dimanche soir. Face au PSG, Laurent Blanc pourrait même faire largement tourner son effectif. Mais, c'est mal connaître la mentalité lyonnaise symbolisée par l'attaquant Alexandre Lacazette. Le match du PSG reste un rendez-vous important pour le capitaine lyonnais, lequel est affamé après la trêve internationale. Il ne pense pas à s'économiser en vue de mercredi mais plutôt à livrer la meilleure prestation possible face au leader du championnat.

« C’était long ces 15 jours sans jouer. Après ma blessure, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. On a bien travaillé pendant la trêve. On a hâte de jouer ces matchs. Le match de Nantes est dans nos têtes mais on doit rester concentré sur Paris. C’est des matchs que l’on a envie de jouer contre Paris. On a envie de faire un gros match, c’est dommage que ce soit trois jours avant la demi-finale mais on va tout faire pour faire un beau match. On sait que l’on joue notre saison mercredi, on doit faire une belle prestation ce dimanche pour préparer au mieux le match de Nantes », a t-il confié en conférence de presse. Avec son expérience du haut niveau, Lacazette sait bien que la victoire amène d'autres victoires. Un match réussi à Paris ne sera jamais anecdotique pour la confiance, surtout si les trois points sont au bout du chemin.