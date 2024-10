Fofana et Cherki, l’OL a trouvé sa doublette magique

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL n’a fait qu’une bouchée du Havre ce dimanche après-midi (0-4) et il le doit en grande partie à Malick Fofana et à Rayan Cherki. Deux joueurs remplaçants en début de saison et désormais indiscutables dans le onze de départ de Pierre Sage au vu de leur rendement et de leurs statistiques.

Grand favori avant la rencontre, l’Olympique Lyonnais a parfaitement assumé son statut à l’occasion de son déplacement en Normandie pour y affronter Le Havre. En démonstration, l’équipe de Pierre Sage n’a pas douté un seul instant et s’est largement imposée (0-4) grâce à des buts d’Abner, Fofana, Lacazette et Benrahma. Collectivement, les Gones ont franchi un cap ces dernières semaines et individuellement, certains joueurs s’éclatent dans cette équipe et les deux noms qui viennent tout de suite en tête sont bien sûr ceux de Malick Fofana et de Rayan Cherki. Une nouvelle fois, les deux ailiers de l’OL ont brillé en Normandie.

Fofana et Cherki portent l'OL

Le Belge a marqué un but splendide, tout en vitesse et en technique tandis que l’international espoirs français, dans tous les bons coups, a délivré une superbe passe décisive à Lacazette. Remplaçants au début de la saison, Fofana et Cherki s’imposent désormais comme les deux hommes forts de l’OL, ce qui a provoqué un énorme enthousiasme sur les réseaux sociaux.

« Malick Fofana, Cherki, Lacazette, Caqueret… je crois que Lyon a le meilleur effectif de France après le PSG », « Benrahma maintient la pression sur les concurrents qu’il a. C’est vraiment très très bien. À contrario, Nuamah c’est à chaque fois plus frustrant… Il est à des années-lumières des Fofana/Cherki/Benrahma », « Du jeu, des buts, un clean sheet, Cherki/Fofana au top, Tolisso taille patron, Sage inspiré et des remplaçants concernées et décisifs. 0-4 un dimanche après-midi pour lancer la semaine avec le sourire » ou encore « Cherki Fofana c’est top 3 Europe des jeunes facile » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OL ont le sourire après cette belle victoire lyonnaise en terres normandes. Il y a de quoi et assurément, avec un tel duo pour alimenter Alexandre Lacazette, Pierre Sage a trouvé une doublette diabolique en attaque.