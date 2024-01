Fiançailles surprises à l'OL, mariage en vue

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL féminin est l'une des équipes les plus titrées d'Europe. Les Fenottes visent tous les titres possibles cette saison et ont la chance de compter dans leurs rangs des joueurs de grand talent.

Si la section masculine éprouve pas mal de difficultés pour répondre aux attentes ces derniers mois, ce n'est pas le cas de l'OL féminin. Les titres sont au rendez-vous. Il faut dire que l'effectif des Fenottes est impressionnant. Parmi les joueuses qui composent l'effectif : Danielle Van de Donk (32 ans). Star aux Pays-Bas, la milieu de terrain apporte toute son expérience au groupe rhodanien. Elle apporte aussi beaucoup à l'une de ses coéquipières, à savoir Ellie Carpenter (23 ans). En effet, on vient d'apprendre ces dernières heures que les deux joueuses allaient... se marier.

Une union qui crée la surprise

A l'occasion du Nouvel An, La Néerlandaise et l'Australienne ont annoncé leurs fiançailles dans une publication commune sur Instagram. « Ma partenaire pour la vie », peut-on voir notamment écrit, avec une photo des deux joueuses plus ravies que jamais. Wendie Renard, Griedge Mbock, Eugénie Le Sommer, Sam Kerr ou Lieke Martens n'ont pas tardé à réagir en félicitant les deux amoureuses pour leur future union. C'est la troisième annonce de fiançailles en peu de temps après Sam Kerr et Kristie Mewis ainsi qu'Emily van Edmond avec l'influenceuse Kat Thompson. L'OL aura donc un événement de plus à célébrer prochainement. En espérant que tout se termine bien.