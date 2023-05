Faivre, le premier gros transfert de Textor à l’OL ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En situation d’échec à l’OL, Romain Faivre a rejoint Lorient en prêt l’hiver dernier. Un départ bénéfique pour le milieu de terrain de 24 ans.

Titulaire sous les ordres de Régis Le Bris à Lorient, Romain Faivre est redevenu en l’espace de quelques semaines le joueur qu’il était à Brest et qui avait convaincu l’Olympique Lyonnais de miser 15 millions d’euros sur lui pour le recruter. Le milieu offensif de 24 ans ne s’est jamais imposé sous les couleurs de l’OL, que ce soit avec Peter Bosz ou avec Laurent Blanc. Son prêt à Lorient lui est donc bénéfique et va également tirer profit au club rhodanien.

Et pour cause, RMC affirme que les prestations de Romain Faivre au cours des dernières semaines ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens. C’est notamment le cas du Bayer Leverkusen, très intéressé par la perspective de recruter le meneur de jeu sous contrat avec l’OL lors du prochain mercato estival. Le club allemand a de grandes chances de perdre l’international français Moussa Diaby, suivi par Arsenal ou encore le Paris Saint-Germain.

Leverkusen et Séville ciblent Faivre, estimé entre 12 et 15 ME

Pour le remplacer, le Bayer Leverkusen s’imagine bien taper en France, où les joueurs réussissent bien en général en Allemagne par la suite. Le FC Séville a également coché le nom de Romain Faivre, sous contrat avec Lyon jusqu’en juin 2026. Grâce à son prêt réussi du côté de Lorient, le joueur pourrait rapporter une belle somme d’argent aux Gones et ainsi faire l’objet de la première grosse vente de John Textor aux commandes de l’OL. Le propriétaire américain aimerait récupérer entre 12 et 15 millions d’euros pour recruter Romain Faivre. De quoi rentrer dans ses frais pour Lyon, malgré l’échec du joueur au sein du club. Un moindre mal que les Gones doivent en grande partie à Régis Le Bris et à Lorient.