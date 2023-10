Fabio Grosso viré, l’OL lui donne deux matchs ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La tension est montée d'un cran à l'OL après la défaite face à Clermont. Fabio Grosso ne tient plus ses groupes, et si ses joueurs le lâchent sur les deux prochains matchs, il prendra la porte.

Après Laurent Blanc, Fabio Grosso pourrait aussi prendre la porte quelques semaines seulement après son arrivée. Il n’y a eu absolument aucun redressement depuis la signature de l’entraineur italien, qui a surtout réussi à se mettre le vestiaire à dos, même s’il a monté la gamme au niveau de l’exigence et de la condition physique, ce qui ne plait visiblement pas. Mais les résultats négatifs s’enchaînent à l'Olympique Lyonnais et le revers concédé face à Clermont a littéralement miné le moral du groupe, et a aussi eu le don de délier des langues. Une situation pesante qui fait passer le cap du sentiment d’urgence, même si John Textor s’est voulu très rassurant sur l’avenir de son club, expliquant qu’il était hors de question de lutter pour le maintien, et reconnaissant simplement qu’une saison décevante se préparait.

Les joueurs ont lâché Grosso ?

L’OL a besoin de victoires et le prochain match n’est pas un cadeau. Il s’agit du déplacement à Marseille de dimanche, face à une équipe de l’OM qui semble retrouver de l’allant avec Gennaro Gattuso. Un revers ne serait pas forcément rédhibitoire mais en revanche, ne pas battre Metz pourrait coûter très cher à Fabio Grosso. Si la série négative se poursuivait, la sanction pourrait tomber. « Le match à Marseille n’est pas le plus facile, c’est certain. Mais il ne devra pas louper Metz. Il réussira s’il a les hommes avec lui, mais ça dépend des relations qu’il a tissées, de ses échanges. Si ça part dans tous les sens, c’est très mauvais. On verra sur les deux prochains matches si les joueurs ont lâché leur coach. Après, il peut proposer trois ou quatre systèmes. Et les joueurs peuvent choisir là où ils sont le mieux. Par contre, s’ils optent pour un système, ils devront être bons », a expliqué l’ancien entraineur et joueur du PSG Luis Fernandez, dans les colonnes du Progrès. Le quotidien régional va même encore plus loin, soulignant que l’avenir de Fabio Grosso ne tient désormais plus qu’à un fil et que l’absence de victoire au compteur après le match face à Metz pourrait bien être fatal à l’ancien défenseur de l’OL.