Fabio Grosso cherche un « ‍élevage de taupes ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Scène surréaliste à Lyon, où Fabio Grosso, à la recherche d’une taupe au sein de son vestiaire, a tout simplement annulé la séance d’entraînement prévue mardi. L'ambiance est plus tendue que jamais chez la lanterne rouge de la L1.

Jérôme Rothen a mis le bazar à l’Olympique Lyonnais, en déclarant dans son émission « Rothen s’enflamme » que Fabio Grosso était sur la sellette et qu’il n’y avait « quasiment plus un joueur qui peut le voir ». L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain affirme qu’il tire ses informations de la part d’un joueur actuel de l’OL, et c’est précisément cela qui a mis Fabio Grosso en pétard. A tel point que l’entraîneur italien de 45 ans a annulé la séance d’entraînement prévue lundi.

Une erreur terrible selon Vincent Duluc et Hugo Guillemet, qui estiment dans les colonnes de L’Equipe qu’en procédant de la sorte, le champion du monde 2006 va fracturer son vestiaire encore davantage qu’il ne l’est déjà. « Chercher la taupe est une erreur, aussi, parce que le vestiaire se fissure sous l'effet des soupçons réciproques, surtout lorsqu'il est déjà désuni par la défaite. L'OL en est là, et avec trois points en neuf journées de L1, il n'est pas certain qu'il ait eu besoin d'un autre psychodrame à quatre jours de son déplacement à Marseille » écrivent les deux suiveurs assidus du club rhodanien.

Fabio Grosso fait une erreur en procédant ainsi

Fabio Grosso est perdu, s’éparpille et ne lâchera pas tant qu’il n’a pas trouvé la taupe. Sa mission est pourtant impossible ou presque selon le quotidien national. « Si dans un vestiaire de 30 personnes, trois d'entre elles parlent en secret à trois autres personnes et que ces trois-là parlent à leur tour à trois autres personnes dans le quart d'heure suivant, il y aura des dizaines de sources au bout d'une demi-heure. Ce n'est plus une taupe qu'il faut chercher, c'est un élevage » s’amuse L’Equipe. L’entraînement prévu ce mercredi devait être ouvert à la presse : Fabio Grosso a changé d’avis. Les joueurs ont bien rendez-vous ce jour pour s’entraîner mais les médias ne sont pas conviés. Cela ne devrait pas empêcher les insiders d’avoir quelques informations sur les nouvelles péripéties du club lyonnais.