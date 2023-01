OL : Laurent Blanc viré, il appelle au calme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le football est impitoyable et quelques mois après avoir demandé la tête de Peter Bosz, des supporters de l'Olympique Lyonnais estiment déjà que Laurent Blanc n'est pas au niveau et doit vite partir sous peine de plomber un peu plus l'OL.

Si la victoire lyonnaise à Brest avait donné le moral aux fans de l’OL, c’est peu dire que la défaite face à Clermont lors du premier match de Ligue 1 de l’année 2023 au Groupama Stadium a mis pas mal de monde en colère. Car si ce résultat laisse Lyon à la huitième place du classement, l’écart avec le podium est désormais de 12 points, l’OM étant troisième, tandis que Lens est à 16 longueurs et revenir sur les Nordistes est inenvisageable. Autrement dit, même un ticket pour l’Europa Conference League serait une satisfaction pour une formation qui ne tient pas son rang. Alors en 2023, comme en 2022, on ne rigole pas sur les réseaux sociaux, et certains réclament déjà que John Textor fasse rapidement le ménage. Même si une énorme majorité vise d’abord le duo Ponsot-Cheyrou, Laurent Blanc n’échappe pas aux critiques, et la tête de l’entraîneur nommé dans la foulée du limogeage de Peter Bosz est déjà réclamée.

L'OL décline, Laurent Blanc est-il le bon entraîneur ?

Défaite rageante pour nos Gones face à Clermont



Rendez-vous samedi prochain pour la Coupe de France face à Metz 🔴🔵#OLCF63 0-1 pic.twitter.com/HmL3Vjltao — Olympique Lyonnais (@OL) January 1, 2023

Dans son débrief, Charly M, aka SeriousCharly, tient tout de même à calmer tout le monde. « Non on va laisser du temps à l’entraîneur. J’ai vu des tweets qui disent qu’il faut virer Laurent Blanc, et moi je ne dis pas ça. Je dis juste qu’on peut analyser certaines choses de Laurent Blanc, dire qu’il fait des erreurs et qu’il me déçoit, sans dire qu’il faut le virer. Ce n’est pas parce qu’on lui laisse du temps qu’on dit que tout est bien. Peter Bosz, après quelques mois, il y avait certaines alertes et on a dit « non non, on va lui laisser du temps ». Donc on va laisser la fin de saison à Laurent Blanc. Sauf qu’aujourd’hui, si on doit tirer un petit bilan après 3 mois, au niveau du jeu il y a une toute petite amélioration, mais ce n’est pas dit. L’attitude des joueurs c’est encore très compliqué, la lecture des matchs c’est un peu laborieux, physiquement c’est pas fou, et aujourd’hui l’apport de Laurent Blanc n’est pas fameux. Avant la trêve c’était OK, mais là il a eu un mois et demi pour bosser correctement avec seulement deux joueurs au Mondial et on peut dire que ce n’est pas fameux. On va voir, et je serai ravi que dans deux mois je dise que cela va mieux. On va lui donner du temps, un mercato, mais il n’y a pas eu d’électrochoc Laurent Blanc. Je ne demande pas sa démission, on verra en juin…. », explique l'influenceur supporter de l'Olympique Lyonnais, qui estime qu'avant de viser l'actuel entraîneur de l'OL, il faut également se tourner vers Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, qui selon lui sont coupables de la décadence actuelle du club de Jean-Michel Aulas.