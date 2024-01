Everton n'est pas pressé pour Danjuma et nargue l'OL

L'OL veut recruter Arnaut Danjuma cet hiver. Les Lyonnais semblent en mesure d'arracher le Néerlandais à Everton, où il est prêté actuellement. Sauf que le club anglais ne l'entend pas de cette oreille et pense conserver Danjuma toute la seconde partie de saison.

L'Olympique Lyonnais a acquis un rôle de destructeur de couples en ce mois de janvier. Après avoir tendu les relations entre Nemanja Matic et Rennes, l'OL s'est occupé du cas Danjuma à Everton. Les Lyonnais ont fait de l'ailier néerlandais une priorité de recrutement pour ce mercato hivernal. Le joueur évolue actuellement à Everton, où il est prêté par son club Villarreal. Toutes les informations sorties dans la presse tendent à dire que Danjuma est séduit par l'offre lyonnaise et qu'il veut quitter Everton. Néanmoins, le club de Liverpool, qui lutte pour son maintien en Premier League, ne veut pas se laisser faire dans ce dossier.

Même si Everton n'a titularisé Danjuma que trois fois en championnat cette saison, il veut garder le joueur néerlandais jusqu'à la fin de saison. C'était l'idée principale du discours de Sean Dyche ce vendredi en conférence de presse. Le manager des Toffees a notamment ironisé sur la photo d'Arnaut Danjuma dans un jet privé, postée plus tôt dans le semaine et qui s'apparente selon certains à un futur départ pour Lyon. Sean Dyche autorise son joueur à voyager en avion où il le veut, pas à quitter l'équipe maintenant.

🗣️ "He wanted to travel from Manchester Airport to Liverpool Airport — personally I'd have gone by car."



😂 Sean Dyche was in good form when asked about Arnaut Danjuma's Everton future