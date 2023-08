Ernest Nuamah pour 23 millions, l'OL dit banco ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL met le paquet sur la venue d'un avant-centre, avec la signature attendue ce mardi d'Ernest Nuamah, pour l'un des plus gros transferts de l'histoire du club rhodanien.

Très discret cet été, l’Olympique Lyonnais se prépare à frapper un très grand coup. Suivi par plusieurs grosses formations en Europe, Ernest Nuamah va arriver ce mardi à Lyon, annonce L’Equipe, pour y signer son futur contrat. Une accord a été trouvé avec son club de Nordsjaelland pour un prêt d’une saison avec une option d’achat obligatoire de 23 millions d’euros au bout. Un montant qui en fait quasiment l’une des acquisitions les plus chères de l’histoire du club rhodanien, dont le record est la venue de Jeff Reine-Adelaïde en provenance d’Angers pour 25 ME. Cela faisait en tout cas trois ans que l’OL n’avait pas aussi massivement investi dans un seul joueur, et ce sera donc cet attaquant ghanéen qui s’est fait remarquer avec sa sélection mais aussi en raison de ses performances avec le club danois en championnat comme en Coupe d’Europe.

Nuamah pour sauver l'attaque de l'OL

L’Equipe affirme ainsi que Tottenham et le PSG se sont mis sur ce dossier sans parvenir à rompre le lien entre l’OL et Nordsjaelland, qui durait depuis le début de l’été et était mené par le chef de la cellule de recrutement Mathieu Louis-Jean, qui joue très gros sur ce coup. Une arrivée qui viendra en tout cas à point nommée. Même si ce n’est pas le fameux milieu défensif que Laurent Blanc attend depuis six mois, un tel attaquant va soulager Alexandre Lacazette, bien seul devant et qui n’a pas pu compter sur le soutien des recrues passées comme Amin Sarr ou Tino Kadewere. A 19 ans, Ernest Nuamah sera donc attendu de pied ferme, mais ne pourra probablement pas évoluer contre Nice le week-end prochain. Dommage car Alexandre Lacazette sera suspendu pour cette rencontre, et l’attaque lyonnaise fait peine à voir en ce début de saison. Toutefois, la perspective de la venue du jeune Ghanéen démontre que John Textor a lâché les cordons de la bourse pour essayer de redresser la situation de son club cet été.