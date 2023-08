Ernest Nuamah chipé à l'OL, le PSG n'abdique pas

En quête de renforts d’ici la fin du mercato, l’OL vise le gros coup Ernest Nuamah, l’ailier de 19 ans évolue à Nordsjaelland, qui réclame 20 millions d’euros pour sa pépite ghanéenne.

Déjà en crise après deux défaites en deux matchs de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a également toutes les peines du monde à recruter et à satisfaire son entraîneur Laurent Blanc en raison des contraintes imposée par la DNCG. D’ici le 31 août, Bradley Barcola pourrait partir, un coup dur de plus pour l’entraîneur de l’OL. Mais en cas de départ de l’international espoirs français, courtisé par le PSG ou encore Chelsea, les Gones pourraient frapper un grand coup. Lyon est en effet annoncé comme le favori n°1 à la signature d’Ernest Nuamah, la pépite offensive ghanéenne évoluant à Nordsjaelland.

More on 🇬🇭 Ernest Nuamah:



As reported earlier, Lyon and Nordsjaelland have agreed fee and structure of deal. Personal terms + agency side yet to be agreed. PSG are still in the race and pushing to get an agreement also. pic.twitter.com/0wp50NQ8fs