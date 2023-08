Ernest Nuamah à l'OL, déjà une mauvaise nouvelle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, l’OL a pris un énorme risque au mercato en dépensant 30 millions d’euros bonus compris pour recruter Ernest Nuamah.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais est difficile en raison des restrictions de la DNCG mais ces derniers jours, un inattendu rayon de soleil a redonné le sourire aux supporters de l’OL. Le très courtisé Ernest Nuamah est à Lyon, où il a passé la visite médicale avec succès. D’après le très bien informé Fabrizio Romano, tous les voyants sont au vert pour l’international ghanéen dans la capitale des Gaules… mais l’officialisation se fait attendre. En effet, alors que l’équipe de Laurent Blanc se déplace à Nice dimanche soir pour la troisième journée de Ligue 1, le club rhodanien n’a toujours pas officialisé la venue de sa nouvelle pépite.

Here we go, l'OL paie 25 ME pour Ernest Nuamah ! https://t.co/uyafJzTKFP — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2023

A en croire les informations de RMC, les chances de le voir sous le maillot lyonnais à Nice dimanche soir s’amenuisent. Il est même improbable désormais que Nuamah dispute ses premières minutes avec l’Olympique Lyonnais dans trois jours et c’est une vraie tuile pour Laurent Blanc puisque le coach tricolore sera privé de Lacazette, suspendu. Recruté en janvier dernier et alors qu’il n’a marqué qu’un seul but en Ligue 1, Amin Sarr devrait donc être titulaire pour suppléer le capitaine lyonnais dimanche sur la Côte d’Azur. Ce n’est pas vraiment ce dont rêvaient les supporters lyonnais même si en ce qui concerne la participation d’Ernest Nuamah au match de dimanche à Nice, rien n’est acté à 100 % pour le moment. Chaque minute qui passe sans que l’OL officialise son transfert l’éloigne toutefois du groupe lyonnais pour le déplacement à l’Allianz Riviera.