En une semaine, Grosso a déjà grillé Cherki à l'OL

Par Mehdi Lunay

Pour son premier match sur le banc de l'OL, Fabio Grosso a fait un choix fort en mettant Rayan Cherki sur le banc. Un scandale pour certains au vu de la pauvreté du jeu lyonnais à Brest mais la confirmation pour Kevin Diaz que Cherki est surcoté.

A l'OL, les choses ont peu changé avec Fabio Grosso. Que ce soit en terme de résultats, de jeu ou de dispositif tactique, l'Italien n'a pas révolutionné le quotidien du club rhodanien. Néanmoins, une personne a vu les choses différemment : Rayan Cherki. Le meneur de jeu lyonnais a débuté le match de Brest sur le banc. Il est l'unique victime du onze lyonnais sous Fabio Grosso, n'étant entré en jeu qu'à la 79e minute samedi soir. Certains observateurs et supporters s'interrogent devant un choix curieux alors que Cherki a été l'un des joueurs les plus actifs de l'OL en ce début de saison maussade. Dans les statistiques, Cherki est l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 notamment.

Cherki écarté d'entrée par Grosso, c'est révélateur

C'est d'autant plus incompréhensible après la prestation très pauvre de l'OL à Brest. Largement dominés, les Lyonnais ont été très peu dangereux offensivement. Lacazette n'a pas été suffisamment alimenté, ce que Cherki aurait pu faire en tant que titulaire. Cependant, Kevin Diaz approuve la décision de Grosso. Convaincu des lacunes du jeune milieu, le consultant RMC estime que le désaveu de l'Italien fraîchement arrivé est la preuve ultime du problème Cherki à l'OL.

🎙@kevindiaz11 : "Aujourd'hui on a un entraîneur qui joue sa carrière et qui en une semaine fait le constat que Cherki n'est pas un joueur de haut niveau. C'est ce qu'on dit depuis trois ans mais les gens ne veulent pas l'entendre." pic.twitter.com/QS9mgsPGtH — After Foot RMC (@AfterRMC) September 23, 2023

« Je ne veux vraiment pas m’acharner mais, au bout d’une semaine, t’as un entraîneur qui arrive, qui joue sa carrière. C’est la chance de sa vie. Il voit Cherki et il décide que Cherki ce n’est pas un joueur de haut niveau. C’est ce que l’on dit depuis trois ans mais les gens ne veulent pas l’entendre. Moi, je n’ai rien contre lui, il a le pied droit, le pied gauche, des qualités. Mais, il n’a pas assez de vitesse, il n’est pas assez bon dans les choix qu’il fait : quand faire la talonnade, quand faire la passe, quand tirer, dribbler. Aujourd’hui, en une semaine, on a le constat d’un entraîneur qui joue sa carrière, c’est quand même triste », a t-il analysé. Néanmoins, si l'OL ne propose pas autre chose rapidement, il sera difficile d'écarter Cherki plus longtemps. Le temps pressant et les points manquants ne permettent pas cette folie à Grosso et à l'OL.