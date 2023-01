OL : Wilson Isidor et Lyon, c'est mort !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Wilson Isidor ne viendra pas renforcer l'Olympique Lyonnais, alors que l'attaquant du Lokomotiv Moscou étant attendu par les dirigeants de l'OL.

A un peu plus de 24 heures de la fin du mercato d’hiver 2023, l’Olympique Lyonnais attendait la venue de Wilson Isidor, l’attaquant français transféré de l’AS Monaco au Lokomotiv Moscou en janvier 2022 pour 3,5 millions d’euros. Depuis quelques jours, plusieurs sources indiquaient un accord total entre le club de John Textor, l’attaquant de 22 ans et l’équipe russe. Mais ce lundi soir, L’Equipe que finalement l’opération s’est totalement écroulée et que Wilson Isidor ne signera pas à l’OL d’ici mardi minuit. Si le quotidien sportif confirme que le joueur français avait donné son accord à Laurent Blanc, avec qui il avait discuté, le motif de ce revirement n’est pas précisé, même si un souci de commission versé à l’agent de Wilson Isidor avait été évoqué.

L'OL ne signera pas Wilson Isidore

Avant l’Olympique Lyonnais, l’attaquant du club russe avait également été cité proche de Lorient. Et désormais c’est du côté du RC Strasbourg que l’on annonce la possible signature d’Isidor. Du côté de Bruno Cheyrou, patron de la cellule de recrutement de l’OL, on devrait se contenter d’Amine Sarr, l’attaquant suédois qui évolue actuellement avec le club néerlandais d’Heerenveen. Le joueur a lui-même confirmé qu’il allait rejoindre Lyon. A moins que le départ de Moussa Dembélé oblige les dirigeants rhodaniens à se bouger pour un autre renfort dans le domaine offensif.