Diani signe un triplé et 4 ans avec l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Quelques heures après avoir signé un triplé lors de la victoire de l'équipe de France contre le Panama lors du Mondial, Kadidiatou Diani s'est officiellement engagée jusqu'en 2027 avec l'Olympique Lyonnais.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’internationale française, meilleure buteuse et meilleure joueuse FFF du dernier championnat de France de D1, Kadidiatou Diani, pour quatre saisons, soit jusqu’au 30 juin 2027. Agée de 28 ans, l’attaquante, actuellement avec l’Equipe de France pour la Coupe du Monde 2023, a déjà connu plusieurs expériences dans le championnat français.

Formée au FCF Juvisy (devenu Paris FC), l’attaquante a fait ses débuts professionnels avec son club formateur avant de rejoindre le Paris Saint Germain à l’été 2017. Reconnue pour son talent, la joueuse s’est surtout révélée lors de la saison 2018/2019 durant laquelle elle a été élue meilleure passeuse du championnat de France (12 passes décisives).

Après six saisons dans le club de la capitale, Kadi a gagné en expérience et s’est illustrée par sa constance et son efficacité (168 matches et 91 buts toutes compétitions confondues). Grâce à ses performances sur le terrain, l’ex-parisienne a remporté la Coupe de France à deux reprises (2018, 2022), un Championnat de France (2021) et le titre de meilleure joueuse 20/21 aux trophée UNFP et aux trophées de la D1 Arkema. Elue également meilleure joueuse du championnat aux trophées de la D1 Arkema la saison dernière, l’attaquante a terminé en tête du classement des buteuses avec 17 buts inscrits en 17 matches de première division.

Sollicitée par de nombreux clubs européens, l’Olympique Lyonnais se réjouit du choix de Kadidiatou Diani convaincue par les très grandes ambitions du club. L’internationale française, triple buteuse ce mercredi en Coupe du Monde face au Panama et qualifiée pour les huitièmes de finale avec cinq autres de ses futures coéquipières, vient compléter un groupe déjà très talentueux offensivement », se réjouit l’OL dans un communiqué.