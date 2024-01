Deux réponses tombent, ils s’éloignent de l’OL

A la recherche d’un milieu de terrain cet hiver, l’Olympique Lyonnais étudie des pistes compliquées. Après l’annonce de Manchester United ce jeudi, Hannibal Mejbri ne devrait pas atterrir chez les Gones. Et le Milan AC ne facilitera pas le départ de son indésirable Rade Krunic.

Sur le point de s’engager, les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson ne seront sans doute pas les seules recrues de l’Olympique Lyonnais en janvier. Le club dirigé par John Textor compte bien renforcer toutes ses lignes grâce à l’enveloppe obtenue par son propriétaire. Il faut notamment s’attendre à l’arrivée d’un milieu de terrain. Ces dernières semaines, de nombreuses pistes sont évoquées dans les médias. L’actuel 15e de Ligue 1 s’intéresserait par exemple à Nemanja Matic, qui aurait demandé à quitter le Stade Rennais, et serait revenu à la charge pour le Guinéen Mady Camara (Olympiakos).

✍️ Erik has confirmed United have triggered one-year contract extensions for @AWBissaka, @HannibalMejbri and @VLindelof.



➡️ The boss has also revealed contract talks are being held with two more Reds.#MUFC