Deux énormes surprises pour le futur entraineur de l’OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le dossier du futur entraineur de l'Olympique Lyonnais ne cesse de rebondir. Gennaro Gattuso n'a toujours pas signé. Le trio d'intérimaires pourrait garder la main, alors qu'Oliver Glasner revient dans la course.

Laurent Blanc s’est vu indiquer la sortie vendredi dernier, même si l’officialisation de la nouvelle n’a eu lieu que lundi par l'Olympique Lyonnais. Son sort était scellé à l’issue de la lourde défaite face au PSG (1-4), dans un match où les joueurs n’ont pas donné l’impression de vouloir lutter pour quitter la dernière place de sitôt. Cela fait donc 10 jours que John Textor cherche un nouvel entraineur, et cela n’a pour le moment rien donné. Un seul technicien a dit oui, il s’agit de Gennaro Gattuso, proposé avec insistance par Jorge Mendes. Mais le propriétaire américain n’a, lui, pas donné son feu vert pour l’arrivée de l’Italien, dans une situation un peu humiliante pour l’ancien pitbull du Milan AC. Chaque heure qui passe réduit les chances de voir Gattuso s’asseoir sur le banc lyonnais, tant il apparait clair qu’il s’agit d’un choix par défaut qui ne satisfait par John Textor.

Gattuso n'est pas si proche de signer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Première conséquence, personne n’est nommé alors que Gattuso et Mendes espéraient une annonce ce mardi. Résultat, les entraineurs intérimaires sont toujours là, et ils pourraient même rester, selon Le Progrès, jusqu’au prochain match face au Havre le week-end prochain. Le trio composé de Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson a passé son premier examen avec succès, puisque les joueurs ont été très réceptifs à la séance de mardi et ont affiché leur satisfaction de voir la situation évoluer. Résultat, voir John Textor prendre son temps et confier l’équipe à ce trident équilibré est désormais une réelle possibilité, alors que l’Américain voulait au départ choisir rapidement un nouveau technicien.

Glasner est toujours là

Autre surprise, le retour d’un concurrent plus que sérieux pour Gennaro Gattuso. RMC explique en effet qu’Oliver Glasner, qui ne semble plus du tout parmi les favoris pour entrainer l’équipe d’Allemagne, n’a toujours pas dit non à une arrivée à l’OL. Il se donnait le temps de la réflexion et pourrait finalement se montrer intéressé. C’est à l’heure actuelle la surprise de cette semaine, tant l’Autrichien semblait avoir balayé la candidature lyonnaise. Une preuve que rien n’est encore joué dans ce dossier, qui pourrait donc durer plus longtemps que prévu du côté de John Textor.