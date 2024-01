David Carmo à l'OL, Porto prêt à accepter l'offre de Lyon ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais tente actuellement de se faire prêter l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire du football portugais. Le FC Porto n'a pas dit non.

Joueur de caractère, malgré son jeune âge (24 ans), David Carmo a rejoint le FC Porto au mercato en provenance de Braga pour la somme de 20 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire entre deux clubs portugais. Et pour dire toute l'estime qu'ont les dirigeants du club de Porto pour le défenseur, c'est qu'aussitôt, ils ont fixé sa clause libératoire à 80 millions d'euros, sentant que des gros clubs européens pourraient vite frapper à la porte.

Oui, mais voilà, entre David Carmo et Sergio Conceiçao, ce n'est pas le grand amour et l'entraîneur a donc mis sur le banc le joueur portugais, lequel s'est contenté d'un match avec l'équipe B du FC Porto en fin de saison alors qu'il avait débuté normalement le championnat. C'est dans ce contexte que Nicolas Vilas, le spécialiste du football portugais sur RMC affirme que les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont fait parvenir à leurs homologues de Porto une offre pour un prêt avec option d'achat de David Carmo. Selon le journaliste, le défenseur serait prêt à accepter de rejoindre l'OL dès ce mois de janvier 2024, conscient de ne plus réellement avoir sa chance avec le club où il est sous contrat jusqu'en 2027.