David Barbet, l'insider payé 12.000 euros par l'OL pour calmer Twitter ‍?

Par Claude Dautel

Tout le monde l'a constaté, David Barbet, un journaliste spécialiste de la télévision...et de l'OL, avait des avis souvent positifs sur Jean-Michel Aulas. A priori, il était payé par l'Olympique Lyonnais pour cela.

On connaissait l’armée numérique du PSG, on a appris la semaine passée que dans l’entourage de Pablo Longoria, on refilait des infos à quelques insiders triés sur le volet, mais ce que dévoile le site Olympique-et-Lyonnais ce mercredi est plutôt succulent. Chez les supporters de l’OL, tout le monde connait David Barbet, un jeune journaliste qui travaille notamment en Belgique, mais qui est également un fan du club rhodanien. Toujours très courtois, il a fréquemment eu des avis allant dans le sens de la direction du club lorsque Jean-Michel Aulas était aux commandes, au point même que sur X (anciennement Twitter), certains ironisaient en estimant qu’il était le « fils caché de JMA ». Si cela n’est pas le cas, nos confrères affirment, eux, que David Barbet était le salarié de l’Olympique Lyonnais, et cela, pendant trois mois en 2022, moyennant 4.000 euros par mois. Une courte mission qui devait se focaliser sur les vidéos, mais également « une veille sur Twitter sur tous les sujets concernant l’OL Groupe et Jean-Michel Aulas ».

Voilà pourquoi Textor décide de communiquer, grosse inquiétude en Belgique https://t.co/At8aXQV2R0 — David Barbet (@davidbarbet) September 1, 2023

David Barbet n'a pas souhaité répondre à Olympique et Lyonnais sur ce rôle qui n'a pas été prolongé, certains proches de Jean-Michel Aulas étant plutôt opposés à cette situation assez surprenante de l'insider salarié. Journaliste du média spécialisé, Razik Brikh précise que du côté de JMA on a envisagé de faire de nouveau appel au jeune journaliste au coeur du printemps dernier : « L’hypothèse de faire appel à nouveau à David Barbet de manière plus poussée aurait été évoquée par Jean-Michel Aulas. Son éviction par John Textor début mai aurait mis fin à cette idée ». Il n'y a évidemment rien de répréhensible à cela, et il est évident que de nombreux clubs professionnels ont ce genre de pratique, d'autant que David Barbet a tout de même 9.200 followers et pèse un certain poids dans le paysage lyonnais sur les réseaux sociaux. Mais compte tenu de la relation tendue entre Jean-Michel Aulas et John Textor, cela prend forcément une autre tournure.