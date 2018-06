Cpe : L'OL abandonne sa réclamation contre le PSG

Dans : OL, PSG.

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a indiqué samedi soir qu'il renonçait à sa réclamation déposée contre le PSG suite à sa défaite en finale de la Coupe de France féminine jeudi soir à Strasbourg. L'OL confirme qu'effectivement il n'y a pas de point précis dans la règlement de cette compétition qui indique qu'un match ne peut pas reprendre après plus de 45 minutes d'arrêt, mais le club de Jean-Michel Aulas pense quand même qu'il était possible d'avoir gain de cause. Ce ne sera pas le cas puisque Lyon renonce à aller plus loin dans cette procédure.

« L’Olympique Lyonnais ne confirmera pas sa réclamation sur les événements ayant marqué la finale de la Coupe de France féminine, même si en l’absence de règlement spécifique, la logique voulait que la règle d’une interruption supérieure à 45’ s’applique en Coupe de France féminine comme c’est le cas dans toutes les autres compétitions. Le match de jeudi aurait donc dû être rejoué après l’arrêt de près de 75’ provoqué par la violence des orages qui ont frappé Strasbourg mais l’OL a néanmoins décidé de retirer sa réclamation. L’Olympique Lyonnais félicite le PSG pour sa victoire et se réjouit de l’initiative du Comex de la FFF de créer dès cette année un trophée des Champions du football féminin, entre le Champion de France et le Vainqueur de la Coupe de France, à l’image de ce qui existe depuis longtemps dans le football masculin français », précise l'Olympique Lyonnais dans ce communiqué.