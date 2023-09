Coupet et Puydebois, les derniers gardiens de l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL traverse une importante crise de résultats. L'arrivée récente de Fabio Grosso a le mérite de redistribuer certaines cartes, même s'il faudra certainement du temps à l'Italien.



Dimanche soir dernier, l'OL n'a pu faire mieux qu'un triste match nul 0 à 0 face au Havre en Ligue 1. Une nouvelle contre-performance qui plonge un peu plus les Gones dans l'incertitude. Fabio Grosso, qui dirigera son premier match le week-end prochain à Brest, a donc du pain sur la planche pour redresser l'OL. Surtout que l'état d'esprit des joueurs fait douter certains anciens. C'est notamment le cas de Grégory Coupet. En réaction à une séquence filmée par Prime Video dans laquelle l’on peut voir Sonny Anderson motiver tous les joueurs à la fin de l’échauffement contre Le Havre, l'ancien portier avait posté sur X : « Bien essayé Sonny mais pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres pour une institution qu’ils estiment… ».

Nicolas Puydebois remercie Coupet

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Cette sortie cash de Coupet sur l'OL actuel avait pas mal fait réagir sur les réseaux. En bien ou en mal d'ailleurs. De son côté, Nicolas Puydebois, qui a côtoyé l'ancien international à Lyon, valide totalement ses propos, comme il a pu l'indiquer sur Olympique et Lyonnais : « Je suis finalement content de cette sortie parce que j'ai l’impression d’être toujours le vieux soldat qui parle de l’ancien temps, mais on gagnait des titres avec ce que Greg a dit. On était tous des gens bien, qui étaient là les uns pour les autres. On est devenu des potes avant de gagner des titres. On venait apporter quelque chose à l’OL, on ne venait pas croquer. (…) Aujourd’hui, les joueurs mettent un maillot qu’ils estiment à eux sans le respecter ». A Grosso et ses hommes de désormais prouver le contraire, ce qui ne sera pas une mince affaire dans le Rhône.