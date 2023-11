Corentin Tolisso et Anthony Lopes virés de l'OL, ils pourrissent le club

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Critiqué pour ses performances depuis son retour à l’OL, Corentin Tolisso est maintenant accusé de pourrir l’ambiance en interne au sein du club rhodanien. John Textor est prié de vite agir en virant l’international français.

Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou encore Anthony Lopes devraient être les phares de l’OL dans la tempête actuellement traversée par Fabio Grosso. Voilà que contre toute attente, les joueurs censés être les tauliers de l’Olympique Lyonnais se retrouvent au cœur des critiques. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé la saison dernière, Alexandre Lacazette n’est plus que l’ombre de lui-même et doit se demander ce qu’il fait dans ce marasme. Quant à Anthony Lopes, il alterne le bon et le moins bon et n’a jamais été aussi irrégulier. Corentin Tolisso de son côté fait l’objet de violentes accusations. Dans l’émission Team Football, Julian Palmieri a accusé l’ancien joueur du Bayern Munich de « pourrir » le vestiaire de l’OL. L’ex-défenseur du SC Bastia a exhorté John Textor à vite réagir en prenant des décisions radicales.

Zack Nani abandonne, l'OL ira en Ligue 2 https://t.co/CDstMIuGpx — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2023

« Il y a des mecs qui font plus de mal que de bien au club. Des mecs qui à l'époque étaient adulés. Je pense à Tolisso qui est l'exemple typique. Ce mec là il faut le dégager du vestiaire le plus rapidement possible. Tolisso je vous le dit, j'ai encore des connaissances là-bas, il pourrit le vestiaire. Anthony Lopes il pourrit le vestiaire. (...) Lopes et Tolisso ils tirent le club vers le bas. Ce sont des mecs comme ça qui vont tuer leur propre club » a accusé l’ancien consultant de Free Ligue 1, qui a quitté l’émission d’Alexandre Ruiz à la fin de la saison dernière pour animer une nouvelle émission sur Team Football. Dans celle-ci, Julian Palmeri jouit d’une liberté de ton totale et en profite avec des accusations qui ne manqueront pas de faire réagir à l’OL, où Corentin Tolisso mais également Anthony Lopes sont pris pour cible.