Cheyrou mis à la porte lundi, le bras de fer Aulas vs Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A l'occasion du match entre l'OL et l'OM, ce dimanche soir au Groupama Stadium, John Textor sera présent, mais pas seul. Pour la première fois depuis le rachat de l'Olympique Lyonnais, l'ensemble des membres du conseil d'administration d'Eagle Football sera présent au stade.

L’Olympique Lyonnais va mettre les petits plats dans les grands pendant au moins 24 heures, puisque dans la foulée du choc de Ligue 1 contre Marseille, John Textor et les dirigeants d’Eagle Football ont prévu lundi de se réunir. Et pour cette grande première, il ne sera pas uniquement question de parler du match de la veille, l’homme d’affaires américain n’ayant pas fait venir ses associés pour rien. Au programme de cette réunion, à laquelle devrait également assister, outre Jean-Michel Aulas, Mark Affaiter (Ares Management), Jean­Pierre Conte, Jamie Dinan (propriétaire des Bucks - NBA), Gordon Rubenstein (Raine Group) et, Michele Kang, à qui on prête l’intention de devenir la boss de l’équipe féminine de l’OL. Et si aucune révolution n’est attendue de ce conseil d’administration, John Textor pourrait tout de même jeter une pierre dans le jardin de Jean-Michel Aulas concernant le recrutement.

Pour Aulas, le changement c'est pas maintenant

Car si l’ancien propriétaire de l’Olympique Lyonnais a plusieurs fois tenu à apporter son soutien à ce secteur, dirigé par Bruno Cheyrou, Textor serait lui nettement moins enthousiaste. A en croire Hugo Guillemet, il y aurait de la restructuration dans l’air, et cela même si Jean-Michel Aulas n’est pas prêt. « Les Américains devraient quand même profiter de leur présence pour convaincre Aulas, PDG d'OL Groupe sous contrat de gouvernance pour trois saisons, de leur volonté de changements. Textor et ses associés souhaitent en effet redistribuer le pouvoir sportif avant cet été et restructurer profondément la cellule de recrutement, ce que« JMA » devra être capable d'accompagner afin que la collaboration puisse se poursuivre sans encombre », prévient le journaliste de L’Equipe. Autrement dit, soit Jean-Michel Aulas accepte les idées nouvelles d’Eagle Football, soit l’ambiance pourrait se tendre du côté de Lyon.