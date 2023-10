Cherki viré de l'OL, il explose de colère

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais est au bord de l'explosion et les jours qui passent font augmenter la pression autour du club de John Textor. Le cas Rayan Cherki focalise les critiques et elles sont parfois brutales.

Rien ne va plus à l'OL, et la réception de Lorient, barragiste, dimanche prochain au Groupama Stadium ressemble à un premier tournant. Pour cette rencontre dont l'enjeu sportif n'échappe à personne, Fabio Grosso va devoir trouver les ressorts afin de ramener un peu de calme dans un vestiaire où il se dit que l'ambiance est très tendue. Cible de plusieurs critiques, Rayan Cherki sait que cela commence à sérieusement chauffer autour de son cas, son attitude générale étant un sujet d'agacement, y compris chez certains de ses coéquipiers. Dans son débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais à Reims, Serious Charly, l'influenceur supporter de l'OL a tapé très fort sur l'international Espoirs tricolore.

Cherki doit changer d'attitude

J'ai défendu Cherki contre vents et marées quand ça lui chopait le col sur des matches où il jouait simple et tentait des choses compliquées mais qui avaient du sens.



Son match aujourd'hui, il n'a aucun sens, il est dégoûtant, et cette attitude de 1er de la classe est infernale. — Charly M. (@SeriousCharly) October 1, 2023

« J’ai été le plus grand défenseur de Rayan Cherki pendant des années et je continue de penser qu’il a de l’or dans les pieds. Mais, je pense qu’il y a un problème avec Rayan Cherki, et c’est à la fois de sa faute, mais aussi de la faute dont l’effectif est construit. Comme dans cette équipe, on se repose uniquement sur les qualités individuelles, et qu’il est le joueur qui en a probablement le plus, Cherki a cru qu’il était au Cirque du Soleil et qu’il était le numéro 1. Le match de Cherki contre Reims, il me donne vraiment envie de vomir, c’est honteux, c’est un scandale. Il a une qualité technique au-dessus des autres qui lui donne, dans sa tête, un droit d’autorité sur les autres joueurs, mais il a aussi une gestion de la déception qui est calamiteuse. Dans un match où il n’a pas touché beaucoup de ballons, où il en a perdu aussi, où ça a été difficile, il décide que c’est lui l’homme providentiel et qu’il doit tout faire tout seul. C’est insupportable. Il a un problème d’attitude qui est calamiteux. Il engueule ses coéquipiers comme s’il avait 35 ans, et quand il sort à la 52e minute et il ne doit pas hausser les épaules (…) Je l’ai défendu corps et âmes, mais là, je ne peux plus. A un moment il doit être dans le même bateau que les autres, je comprends que Grosso le mette sur le banc. Ce Cherki-là est toxique. Les rumeurs du vestiaire, on nous dit qu’il chambre beaucoup trop, qu’il se prend pour quelqu’un qu’il n’est pas (…) S’il ne se remet pas en question, il va comprendre que le banc n’est pas fait pour les autres. Il y a un autre souci, c’est qu’il a encore un an et demi de contrat avec un gros salaire. L’été prochain, soit on le prolonge pour un tarif débile, soit il va partir. Peut-être que dans sa tête, il est déjà parti ? Qu’est-ce qu’on fait de lui actuellement ? Je pense qu’il peut changer, mais j’y crois de moins en moins (…) Alors mes conseils c’est un peu moins de prétention, un peu moins de changement d’agent pour aller chez la mère de Mbappé, un peu moins de chambrage… », prévient Serious Charly.