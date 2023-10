Cherki n'est pas Dieu, l'OL hausse le ton

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Lors de la trêve internationale d'octobre, Rayan Cherki a rayonné avec les Espoirs. Ses prestations en 10 donnent des regrets aux supporters de l'OL, convaincus que Fabio Grosso doit imiter Thierry Henry. Mais, l'Italien doute encore de Cherki.

Deux salles, deux ambiances pour Rayan Cherki. Le jeune prodige lyonnais est à la peine dans un OL en crise. En plus, il a été pointé du doigt par son nouvel entraîneur Fabio Grosso, lequel l'a mis sur le banc lors de 2 des 3 derniers matchs. A l'opposé, il rayonne en Equipe de France Espoirs où il vient de proposer des prestations solides. Leader technique des Bleuets en numéro 10, il s'éclate avec la confiance énorme offerte par Thierry Henry. Un tel contraste qui donne bien des regrets aux supporters lyonnais, lesquels se demandent ce qu'attend Fabio Grosso pour placer Cherki en 10 ou au moins adoucir son discours envers le jeune gone.

Cherki a un « don de Dieu » avec des manques importants

Pour le moment, Cherki n'aura ni l'un ni l'autre de l'Italien. L'entraîneur de l'OL l'a confirmé en conférence de presse ce vendredi. S'il est conscient du formidable talent de son jeune joueur, Grosso estime que Rayan Cherki a d'autres manques à travailler au plus vite pour progresser. Mais, contrairement à Thierry Henry, il trouve Rayan Cherki trop tendre pour avoir les clés du jeu lyonnais.

🎙 Grosso sur Cherki : "Je pense qu'il sera un joueur formidable dans le futur. C'est un joueur avec un potentiel extraordinaire et tout le monde souhaite qu'il transforme le potentiel en réalité." pic.twitter.com/xnXI9cWz0p — RMC Sport (@RMCsport) October 20, 2023

« Il possède un potentiel extraordinaire. Tout le monde souhaite transformer le potentiel en réalité, en régularité. Il a le destin dans ses mains car Dieu lui a donné des qualités incroyables, mais il peut progresser. J'ai bien aimé comment il est entré dix minutes à la fin du match dimanche (contre Lorient) avec un super état d'esprit. Et s'il arrive à garder cette régularité pendant plus de dix minutes, il va être un joueur formidable dans le futur. […] (Sur le poste de 10) C'est un joueur comme les autres avec plus de qualités techniques que les autres. Il n'y a pas que cela. Il y a les qualités mentales et athlétiques. Lui, il doit les améliorer. On travaille sur lui pour cela », a t-il lâché devant la presse. Espérons pour les supporters lyonnais que l'entêtement de Grosso ne va pas dégoûter Cherki de l'OL à terme.