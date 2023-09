OL ‍: Cherki en danger, Grosso le menace

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a sombré à Brest, le changement récent d'entraîneur n'ayant évidemment pas permis de révolutionner une équipe dans le doute. Cependant, Fabio Grosso a déjà fait une victime en la personne de Rayan Cherki.

Deux joueurs ont compris samedi soir en Bretagne que l’ère Fabio Grosso avait débuté à l’OL. C’est d’abord Skelly Alvero renvoyé en tribune pour être arrivé en retard de moins d’une minute à la causerie d’avant-match de l’entraîneur italien, puis Rayan Cherki, poussé sur le banc alors qu’il était devenu un cadre de Laurent Blanc. D’une efficacité diabolique avec les Espoirs français, Cherki a donc débuté sur la touche avant de finalement remplacer Alexandre Lacazette en fin de match. Un message clair et net envoyé par le technicien lyonnais à son joueur. Mais une fois ce coup d’éclat signé Fabio Grosso, resté sans effet compte tenu du jeu indigent de l’Olympique Lyonnais à Brest, il faut tenter de comprendre les raisons de cette décision, qui ressemble un peu à une sanction, à l’encontre de Rayan Cherki, dont le comportement a toujours été exemplaire. Et Hugo Guillemet a une explication.

Cherki sur la touche, il a du mal à comprendre

Le journaliste de L’Equipe, généralement bien informé concernant l’Olympique Lyonnais, affirme que Fabio Grosso est inquiet par rapport à l’implication collective de Rayan Cherki. « Fabio souhaiterait que Rayan se discipline un peu plus tactiquement, ce qui était aussi le cas des coaches précédents. Qu'il soit moins "électron libre" et davantage connecté au collectif pour défendre. C'était peut-être aussi un peu pour le piquer, le coach avait vu le match contre Le Havre des tribunes », précise Hugo Guillemet en citant une source interne à l’OL. Dans le clan Cherki, on a tout de même du mal à comprendre que le jeune joueur soit stigmatisé aussi rapidement par le successeur de Laurent Blanc. « On n'a pas trop compris, car c'est le seul joueur qui amène quelque chose offensivement depuis le début de la saison. Le laisser deux ou trois matches et l'enlever s'il ne répond pas aux attentes, il n'y a pas de souci, mais le sortir tout de suite de l'équipe ... », s’étonne un proche de Rayan Cherki.

Compte tenu de l'état de l'Olympique Lyonnais avant le déplacement du week-end prochain à Reims, on a peu de doute sur le fait que Fabio Grosso va rapidement compter de nouveau sur le joueur de 20 ans. L'OL n'a clairement pas les moyens de se passer d'un tel talent au moment où le club de John Textor est relégable et a affiché un niveau effrayant lors de la défaite à Brest.