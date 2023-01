OL : Malo Gusto à Chelsea, le prix dévoilé

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Malgré une résistance très symbolique, l’Olympique Lyonnais a validé la dernière offre de Chelsea et va vendre Malo Gusto aux Blues. RMC annonce que tout est bouclé dans ce dossier, et que le transfert sera assorti d’un prêt du joueur à Lyon, où il terminera donc la saison avant de s’envoler définitivement vers Chelsea au mois de juin. La dernière offre de Chelsea, à hauteur de 20 millions d’euros, avait été refusée par l’OL. Il faut croire que la dernière offensive des Blues a permis de faire la différence et va permettre à Lyon d’enregistrer une belle vente, tout en gardant son joueur sous le coude jusqu’à la fin de la saison.

Selon RMC, le montant est donc de 30 millions d'euros hors bonus, ce qui représente en effet une belle rentrée d'argent pour l'Olympique Lyonnais, qui va néanmoins devoir prouver qu'il est aussi capable de recruter pour se renforcer à ce poste en fin de saison.