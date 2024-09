Cherki au PSG, Textor balance toute la vérité ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Interrogé ce mercredi sur la situation de Rayan Cherki, en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, John Textor a été très direct. Le propriétaire de l'OL confirme qu'un accord avait été trouvé avec le PSG.

Placé dans le loft dès son retour des Jeux Olympiques de Paris, Rayan Cherki a depuis repris le chemin de l'entraînement collectif avec le groupe de Pierre Sage, son départ n'étant plus d'actualité malgré des contacts évoqués en Turquie. Ce mercredi, pour sa première conférence de presse depuis des mois, John Textor a répondu à une question sur la situation du jeune milieu offensif de l'Olympique Lyonnais. Fidèle à ses habitudes, l'homme d'affaires américain n'a pas mâché ses mots et a clairement fait savoir que l'attitude de Rayan Cherki pendant le récent mercato n'avait pas été à la hauteur de ce que l'OL attendait. John Textor n'a pas du tout apprécié et il a fait passer un message très clair au joueur qui sera libre de partir en fin de saison s'il ne prolonge pas. JT est cependant confiant.

Cherki a finalement refusé le PSG

Textor :"quand vous êtes un club commençant la saison avec un déficit de 100M€, vous savez que vous devez vendre 3 joueurs pour 30M€, et quand un joueur veut aller au bout de son contrat, et ne rien rapporter, c'est une charge supplémentaire

Cherki a compris et décidé de… pic.twitter.com/iFnjAaOuI6 — OL+ (@OL__Plus) September 11, 2024

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a notamment reconnu que même s'il n'y était pas favorable, un accord avait été trouvé au début de l'été avec le Paris Saint-Germain. « Oui Rayan Cherki est un grand joueur, oui il nous a aidé à gagner des matchs décisifs, mais je suis certain qu’il peut encore nous apporter. Mais, quand un joueur décide de refuser de signer au PSG, alors qu’il voulait y aller, alors que je n’aime pas vendre à ce club. J’avais pourtant accepté de le vendre au PSG pour ne pas m’opposer au souhait du joueur. Cela n’a pas marché, je ne sais pas exactement pourquoi, tout comme cela n’a pas marché avec Dortmund. Il a le droit, il a aussi discuté avec Fulham, Crystal, mais finalement le joueur veut rester (...) Chaque année, quand vous commencez la saison avec un déficit de 100 millions d’euros, alors vous savez que vous devez vendre trois joueurs à 30 millions d’euros pour être à l’équilibre (...) Nous avons bien discuté avec Rayan, et il a beaucoup appris sur la gestion d'une équipe. Rayan Cherki a compris cela et a décidé de prolonger (...) Le contrat n'est pas signé, mais on discute sur la durée et les conditions sont fixées, et j'espère qu'il est content. Je l'ai vu à l'entraînement et il se laisse pousser ses cheveux j'ai l'impression que c'est bon signe », a précisé John Textor.