Cette recrue phare de l'OL déjà en grand danger

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Renvoyé à Lyon en express en ce mois de janvier, Ernest Nuamah n'aura pas marqué les esprits à la CAN. Le Ghanéen risque même de tomber de haut dans cette deuxième partie de saison avec l'OL s'il ne se ressaisit pas.

L’OL n’en a pas fini avec son mercato, et possède encore la volonté de recruter trois joueurs. Un défenseur central est clairement visé, un milieu de terrain même si le dossier Matic semble s’embourber, et un attaquant également. En dépit des arrivées de Gift Orban et de Malick Fofana, les recruteurs lyonnais estiment qu’il faut une personne de plus pour accompagner Alexandre Lacazette. Dans cette liste déjà prometteuse, se trouve également un certain Ernest Nuamah. Peu en vue lors de la Coupe d’Afrique des Nations, le Ghanéen est déjà renvoyé chez lui en raison de l’élimination des Black Stars. Mais il ne sera pas forcément accueilli les bras grands ouverts à l’OL, où sa première partie de saison aura été décevante.

L'OL cherche un attaquant, Nuamah en danger

🎙 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 avant #OLSRFC 📺



🗨 𝗝𝗮𝗸𝗲 𝗢'𝗕𝗿𝗶𝗲𝗻 et 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗦𝗮𝗴𝗲 se présenteront devant les journalistes ce mercredi à partir de 12h 🔴🔵



Présenté par @123PareBrise



📱💻 En intégralité à 13h sur #OLPLAY 👉 https://t.co/szeffqHUxE — Olympique Lyonnais (@OL) January 24, 2024

Très prévisible dans ses dribbles, peu décisif, l’ancien de Nordjaelland n’a pas marqué de points et sans être forcément sur le départ, il ne justifie par les près de 20 millions d’euros dépensés par… Molenbeek pour lui permettre d’arriver à l’OL. Selon Foot Mercato, Pierre Sage n’est pour le moment pas convaincu par le niveau affiché par Ernest Nuamah, et la volonté de recruter Arnaut Danjuma est également liée à ce rendement décevant du Ghanéen. Une véritable claque pour celui qui devait être la recrue offensive capable de secouer l’attaque de l’OL cette saison, mais qui doit se contenter d’un but et d’une passe décisive en 14 matchs de Ligue 1 pour le moment. Et ce ne sont pas ses 28 minutes jouées pendant la Coupe d’Afrique des Nations et l’élimination terrible au final qui vont l’aider à retrouver le sourire. Autant dire que la machine à but qui évoluait dans le championnat danois est pour le moment perdue de vue, et l’OL, qui va lutter pour son maintien jusqu’au bout probablement, n’a pas forcément beaucoup de temps à donner à son ailier ghanéen dans les prochaines semaines pour parfaire son acclimatation.