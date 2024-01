Ce capitaine de L1 fait saliver l'Europe, l'OL arrive en force

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Autorisé à investir sur le marché des transferts cet hiver, l'Olympique Lyonnais se démène pour renforcer son effectif. Un défenseur central est notamment attendu. L'heureux élu pourrait directement arriver depuis la Ligue 1.

Seulement 16e du championnat, l'OL possède également l'une des pires défenses de la Ligue 1 avec 30 buts encaissés. Les dirigeants rhodaniens le savent, il faut recruter un joueur pour améliorer ce secteur qui fait tant défaut aux Gones. Afin de boucler une seconde moitié de saison bien meilleure, Lyon pense à Arouna Sangante. C'est le journaliste Ekrem Konur qui révèle cette information. Le défenseur central évolue actuellement au Havre, avec qui il réalise un très bon début de saison. Le HAC est 11e et n'a concédé que 20 buts pour son retour dans l'élite du football français. Arouna Sangante, capitaine de la formation de Luka Elsner, n'est clairement pas anodin dans ce succès. Lyon aimerait s'offrir les services du joueur de 21 ans dès cet hiver.

Lyon craque pour le plus jeune capitaine de la L1

Considéré comme un véritable roc, Arouna Sangante, brille pour sa maturité, lui qui est le plus jeune capitaine en Ligue 1. Plusieurs clubs se sont montrés intéressés par lui, notamment en Premier League. Face à un tel engouement autour du natif de Mbao (Sénégal), l'OL réfléchit sérieusement à formuler une offre. Car les fameux clubs intéressés sont des cadors. Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea observent attentivement les performances du numéro 93 du Stade Océane. Reste à savoir quel sera le choix d'Arouna Sangante, qui pourrait d'abord tenter de s'imposer à Lyon, comme club tremplin pour ensuite s'envoler vers une destination plus compétitive. Susceptible d'être sélectionné avec le Sénégal ou la Guinée-Bissau, le défenseur central ne participe pas à la CAN et ne semble pas encore avoir pris de choix concernant sa future carrière internationale.