Ce buteur quitte l'OL et passe aux aveux

Par Corentin Facy

Prêté à Majorque la saison dernière, Tino Kadewere est resté six mois à l’OL et a de nouveau été prêté mais cette fois en Ligue 1 puisque le Zimbabwéen a pris la direction de Nantes.

Très peu utilisé par Laurent Blanc, Fabio Grosso puis Pierre Sage, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a de nouveau été prêté par le club rhodanien. Après un prêt peu concluant du côté de Majorque en Espagne la saison dernière, l’ex-meilleur buteur de Ligue 2 avec Le Havre a pris la direction de Nantes. Les dirigeants de l’OL espèrent que l’international zimbabwéen parviendra à s’imposer dans un club de l’élite afin de rebooster sa valeur marchande et espérer une belle vente l’été prochain. Du côté de Tino Kadewere, la motivation est en tout cas au top après ce prêt à Nantes. Lors de sa présentation à la presse, le nouvel attaquant des Canaris a fait part de sa motivation.

Il a également confié que son passage à l’OL avait été un moment difficile pour lui en raison de son manque de temps de jeu et d’efficacité car il faut le dire, Kadewere a eu sa chance sous les couleurs des Gones et n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée. « J’avais envie de rejouer au foot. C’est un club qui est très intéressant. Le FC Nantes, ça reste un bon club qui fait de bonnes choses. Cette année, j’ai joué un peu malgré tout mais pas autant que ce que je voulais. Je suis un attaquant et j’ai vraiment besoin d’être sur le terrain. À Lyon, c’était un moment difficile pour moi et je voulais changer d’état d’esprit pour me faire une nouvelle place » a confié Tino Kadewere, qui espère retrouver des couleurs à Nantes et qui doit se dire qu’il a bien fait de quitter l’OL au vu du mercato offensif que les Gones sont en train de réaliser avec Malick Fofana ou encore Gift Orban en attendant peut-être Arnaut Danjuma.