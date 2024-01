Carmo à l'OL, le rêve est définitivement terminé

Longtemps suivi par l'OL pendant ce mois de janvier, David Carmo a été proche de s'engager dans le Rhône. Néanmoins, c'est finalement vers l'Olympiakos que le Portugais se dirige. Son transfert est imminent.

En quête d'un défenseur central supplémentaire, l'OL peut rayer le nom de David Carmo. Les contacts ont pourtant débuté très tôt entre le joueur portugais du FC Porto et le club lyonnais. Même si le joueur a été à l'écoute de l'OL, le transfert ne s'est jamais concrétisé. Cela ne risque pas d'arriver pour la fin du mercato hivernal, si l'on en croit les informations de Fabrizio Romano. Le spécialiste italien du mercato écrit sur X que David Carmo se dirige vers un prêt payant avec option d'achat du côté de l'Olympiakos en Grèce.

« David Carmo à l'Olympiakos, c’est parti ! Accord conclu dès maintenant avec Porto. Détails exclusifs – Carmo est prêté pour 250 000 € plus 250 000 € supplémentaires au cas où l'Olympiakos serait champion de Grèce en fin de saison. Option d’achat incluse : 18 millions d’euros. Visite médicale et vol déjà programmés », écrit Fabrizio Romano sur X.

🚨⚪️🔴 David Carmo to Olympiacos, here we go! Deal agreed right now with Porto.



Exclusive details — Carmo joins on loan for €250k fee plus €250k add-ons in case Olympiacos wins the league.



Buy option clause included: €18m.



Medical and flight booked. ✈️🇬🇷 pic.twitter.com/7HR4QXRYBE