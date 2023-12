Cambriolage à Lyon ‍: Deux joueurs ciblés, la victoire amère de l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Deux joueurs de l'OL n'ont pas célébré la victoire de Lyon contre Nantes qui sort pourtant le club rhodanien de la zone rouge. Nicolas Tagliafico et Maxence Caqueret ont vu leur maison être ciblée par des cambrioleurs.

Cela devient une très mauvaise habitude dans les grands clubs français, les soirs de match, les domiciles sont ciblés par les cambrioleurs malgré les efforts de sécurité et de sensibilisation à ce sujet au sein des clubs. C’est encore une fois l’OL qui a connu une double mésaventure ce mercredi 20 décembre, pendant que les joueurs lyonnais évoluaient contre le FC Nantes (victoire 1-0). Nicolas Tagliafico n’aura pas pu célébrer bien longtemps le succès, car il a appris à la toute fin du match que son domicile avait été ciblé. L’ancien de l’Ajax Amsterdam a même piqué un sprint impressionnant vers le vestiaire pour être fixé le plus tôt possible sur ce problème. Le Progrès affirme ainsi qu’il y a eu une tentative de cambriolage chez le joueur argentin, des individus ayant été repérés en train de tenter d’entrer chez lui par effraction alors qu’ils s’étaient faufilés dans son jardin. Selon le journal local, les malfaiteurs n’ont pas réussi à pénétrer dans sa maison, et L’Equipe précise de son côté que la police est intervenue à temps pour mettre en fuite les voleurs.

Une mauvaise publicité pour l'OL

Même chose pour Maxence Caqueret, qui a vu des voleurs tenter de s’introduire chez lui, même si l'alarme installée et qui a retenti a permis de mettre en fuite le ou les voleurs. En tout cas, le milieu de terrain a aussi été tenu au courant en fin de rencontre de cet incident, qui a eu lieu également pendant le match. Un peu plus tôt dans la saison, Dejan Lovren avait connu le même problème, signe tout de même que les domiciles des joueurs sont facilement répertoriés par les malfaiteurs. A l'heure où l'OL va chercher à attirer des joueurs importants pour assurer son maintien et bien terminer la saison, la publicité n'est pas très positive. Même si encore une fois, d'autres clubs de Ligue 1 sont victimes de ce phénomène.