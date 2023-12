C’est fini, Genesio en a marre d’attendre l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Annoncé parmi les potentiels successeurs de Fabio Grosso, Bruno Genesio ne devrait pas rebondir à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien fait pour le moment confiance à l’intérimaire Pierre Sage. Et l’ancien entraîneur du Stade Rennais, apparemment impatient de reprendre du service, devrait accepter une proposition en Turquie.

Sauf surprise, Pierre Sage sera toujours aux commandes de l’Olympique Lyonnais à la reprise. On voit mal le propriétaire John Textor écarter l’entraîneur à l’origine du rebond des Gones, vainqueurs de trois matchs consécutifs pour sortir de la zone rouge avant la trêve hivernale. Il n’empêche que la situation de l’intérimaire n’a pas vraiment été éclaircie. « Mon avenir après les fêtes de fin d'année ? Je serai à l'OL, mais je ne sais pas à quel poste », confiait le technicien après le succès face à Nantes le 20 décembre dernier.

Genesio va rebondir en Turquie

Dix jours plus tard, le directeur du centre de formation n’a toujours aucune garantie officielle. Lui qui a forcément entendu parler des rumeurs concernant Jorge Sampaoli et Bruno Genesio. L’Olympique Lyonnais aurait entamé de sérieuses discussions avec ces deux entraîneurs après le licenciement de Fabio Grosso. Toujours attaché à son club de cœur, l’ancien coach du Stade Rennais était annoncé prêt à relever le défi. Mais le temps passe et Bruno Genesio a fini par perdre patience.

Bruno Génésio Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü demeye çok yakınız. 1.5+1 yıllık anlaşma olacak. Başkan Hasan Arat ve Bruno Genesio futbol yapılanması konusunda da ortak paydada buluştu. Beşiktaş 3 gün içinde Genesio’yu İstanbul’a getirmeyi planlıyor. pic.twitter.com/fKqjIxGqco — Sercan Dikme (@sercan_dikme) December 29, 2023

On évoquait récemment un possible exil en Turquie pour le natif de Lyon. Une tendance confirmée par la presse turque. En effet, les médias Fanatik et Sports Digitale situent Bruno Genesio tout proche d’une signature à Besiktas. L’entraîneur de 57 ans serait sur le point d’accepter un contrat jusqu’en 2025, avec une saison supplémentaire en option. Le vice-président du club d’Istanbul, Hüseyin Yücel, aurait prévu un déplacement à Monaco pour conclure l’accord. Bruno Genesio se relancerait ainsi chez l’actuel cinquième de Süper Lig pour sa deuxième expérience à l’étranger après son passage au Beijing Guoan (2019-2021).