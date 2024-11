But annulé pour l’OL, la VAR fait scandale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL pensait égaliser par l’intermédiaire de Maitland-NIles à la 78e minute de jeu contre Lille, ce vendredi soir lors de la 10e journée de Ligue 1. Mais la VAR en a décidé autrement après plusieurs minutes d’arrêt.

Dominé en première mi-temps, l’Olympique Lyonnais réalise un second acte bien plus intéressant et les hommes de Pierre Sage pensaient avoir égalisés grâce à Maitland-Niles. Tout le monde s’était replacé et on pensait que le score était de 1-1 mais alors que personne n’avait vraiment protesté, Jérôme Brisard a été appelé par les arbitres en charge de la VAR. En cause, une position de hors-jeu d’un joueur lyonnais susceptible de gêner Lucas Chevalier au moment de la frappe. Après quelques minutes d’arrêt, la décision est tombée et Jérôme Brisard a fait le choix d’annuler le but de Maitland-Niles.

❌ LE BUT EST REFUSÉ ! Toujours 1-0 pour le LOSC !



Logique ou pas ?#LOSCOL https://t.co/eN5DGoy3hN pic.twitter.com/s35HJX9z0l — Free FOOT (@FreeFoot) November 1, 2024

Une décision qui ne passe pas sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OL n’en reviennent pas que ce but de l’ancien joueur d’Arsenal n’ait pas été validé par les arbitres de la rencontre. « Il faut annuler 1 but sur 2 chaque week end pour être cohérent. Un scandale, encore une fois… l’arbitrage français est bien le pire de l’histoire », « But annulé après 7 minutes c’est n’importe quoi », « L’arbitrage de ce championnat ça fait 2 matchs d’affilé que l’on nous vole » ou encore « Il faut supprimer la VAR » peut-on lire sur X, où le but refusé à l’OL ne passe pas du tout.