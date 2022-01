Bruno Guimaraes à Newcastle, accord annoncé, le montant va faire hurler

La journée a été chaude en tractations entre Lyon et Newcastle, mais cela a débouché sur un accord en soirée.

Le média anglais Talk Sport annonce que tout le monde est désormais sur la même longueur d’ondes en ce qui concerne le transfert de Bruno Guimaraes chez les Magpies. Le média anglais assure que l’OL a accepté une offre se montant à 36 millions d’euros afin d’envoyer son milieu de terrain brésilien en Angleterre. Un montant qui est inférieur aux derniers chiffres donnés en France, où on évoquait plutôt la somme de 40 ME hors bonus. Mais Newcastle estime en tout cas avoir raflé la mise pour récupérer sa troisième recrue de l’hiver après Kieran Trippier et Chris Wood.

De son côté, le joueur est actuellement sur le banc pour le match du Brésil face à l’Equateur, mais il est tenu au courant des avancées par ses agents. L’accord final est en tout cas imminent, sachant que désormais, tout le monde tire dans le même sens pour une finalisation du transfert dans les prochaines heures.

Newcastle and OL have reached an agreement for Bruno Guimarães after meeting. Understand fee will be €40m plus €8m bonuses. Bruno’s finally one step away ⏳🇧🇷 #NUFC



Once agents fee will be agreed, Newcastle will send one staff member for Bruno to undergo his medical in Brazil. pic.twitter.com/3Hm3RuOz1M