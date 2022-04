Boateng et Denayer virés, Lyon a déjà son mercato !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé au dernier mercato d'été à l'Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng n'arrive pas à convaincre et le défenseur allemand va probablement ranger son casier au Groupama Stadium dès la fin de saison.

L’idée était bonne, même si ce recrutement a ressemblé à un petit panic buy de fin de marché des transferts, Juninho a bouclé la signature de Jérôme Boateng fin août l’été dernier en se disant que l’ancien champion du monde, laissé libre par le Bayern Munich, pouvait renforcer la défense lyonnaise et apporter en plus un vrai leadership dans un vestiaire qui en manquait. Alors que l’on entre dans les derniers matchs de la saison de Ligue 1, où l’OL n’a plus grand-chose à jouer, mais que Lyon peut encore rêver de faire de belles choses en Europa League, la réalité est là, Jérôme Boateng n’est plus que l’ombre du joueur qui était au Bayern. Bien entendu, personne ne remet en cause l’implication du joueur de 33 ans, mais à l’image du but encaissé jeudi contre West Ham, l’international allemand suscite de nombreux doutes, y compris au sein du vestiaire de l’Olympique Lyonnais explique L’Equipe.

L'Olympique Lyonnais sait quoi faire au prochain mercato

De retour sur le terrain avec trois points! 🦁 Bonnes réactions de l‘équipe 💪🏽 @OL pic.twitter.com/ZKuWc5YDZb — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) April 3, 2022

Et la situation est telle que du côté de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, en accord avec Peter Bosz, on serait déjà en quête d’un club qui voudrait accueillir Jérôme Boateng. Le défenseur a encore un an de contrat avec l’Olympique Lyonnais, mais les choses sont claires, la porte lui est grande ouverte pour un départ cet été comme le confirme Hugo Guillemet. L’idée des dirigeants de l’OL est de modifier encore la défense puisque le transfert de Boateng sera accompagné par celui de Jason Denayer, lequel est lui en fin de contrat et se montre trop gourmand pour avoir une chance de trouver un accord. Comme le précise le quotidien sportif, le duo Boateng-Denayer devrait être remplacé par Castello Lukeba et un joueur qui débarquera au prochain mercato, la priorité de Lyon étant Issa Diop, le défenseur central français qui évolue à West Ham. Agé de 25 ans, l’ancien joueur du TFC a encore un an de contrat avec l’adversaire de l’OL en Europa League, mais il n’est plus titulaire et un accord semble aisé à ficeler.