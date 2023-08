Blanc viré avant Strasbourg ‍? L'OL déjà en crise

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La préparation estivale lyonnaise a été chaotique avec 4 défaites en 5 matchs. Dernier revers en date à Crystal Palace samedi, de quoi mettre sous pression Laurent Blanc. L'entraîneur de l'OL le sait et il s'est même permis une sortie surprenante sur son avenir.

La saison de l'OL n'a même pas officiellement commencé que les supporters lyonnais sont en déprime. Les matchs de préparation ont été catastrophiques avec 4 défaites en 5 matchs, deux buts inscrits, un fond de jeu et une animation collective quasi inexistante. Ajouter à cela plusieurs blessures, dont celles de Lovren, Lacazette et Lopes, ainsi qu'un mercato très limité sur le plan des arrivées pour annoncer une catastrophe à venir. Le début de saison à Strasbourg est attendu fébrilement par les supporters et encore plus par Laurent Blanc. L'entraîneur de l'OL est menacé en cas de départ raté en Ligue 1 comme l'a affirmé L'Equipe samedi.

Blanc a t-il déjà annoncé son futur licenciement ?

A l'instar de ce qu'il a fait à Molenbeek, John Textor n'hésitera pas longtemps avant de changer d'entraîneur. Bruno Lage est déjà dans les starting-blocks et la défaite de samedi à Crystal Palace lui donnera encore plus d'assurance. Après la défaite 2-0 chez les Anglais, Laurent Blanc n'a pas été interrogé sur son avenir. Mais, cela ne lui a pas empêché de sortir une phrase très mystérieuse qui confirme bien la fragilité de son statut à l'OL.

Laurent Blanc après le match:

« le plus important c’est d’être complet à Strasbourg, et si d’ici là il y a un entraîneur à Lyon » https://t.co/2mGp3wwgtG — Max (@MaxOL69) August 5, 2023

« Le plus important, c'est d’être au complet, je l’espère, contre Strasbourg, si d’ici-là, il y a un entraîneur à Lyon...Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise... », a t-il lâché au micro d'OL Play avec un petit rire au passage. Difficile de n'y voir qu'une simple réplique à l'article d'Hugo Guillemet quand on écoute le reste de l'interview. Laurent Blanc paraît touché par cette nouvelle défaite lyonnaise et les difficultés de son groupe. Le temps est donc compté pour l'entraîneur de l'OL, lequel n'a qu'un seul remède à sa situation : des victoires et des victoires en Ligue 1 sans tarder. John Textor ayant l'habitude de dégainer plus vite que son ombre, Lyon pourrait connaître une dernière semaine de préparation très agitée.