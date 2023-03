Blanc est cash, l'OL n'est pas près de jouer la C1

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours distancé dans la course aux places européennes, l’Olympique Lyonnais garde des objectifs élevés. Des ambitions excessives pour l’entraîneur Laurent Blanc, persuadé que le club rhodanien n’a pas l’effectif pour envisager une place sur le podium de Ligue 1.

Laurent Blanc fait passer des messages à ses dirigeants. Alors que ses supérieurs gardent un discours ambitieux, avec l’objectif de retrouver la coupe d’Europe dans les prochaines saisons, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais lance des avertissements. Le Cévenol estime que son effectif rajeuni n’a pas les moyens de satisfaire les exigences de la direction.

🎙 Laurent Blanc en conférence de presse à 2 jours de #LOSCOL "On a récupéré Thiago et Alex. Houssem est de mieux en mieux. Jeffinho n'est pas apte. Antho n'a pas récupéré de sa fracture au doigt et devrait être indisponible" pic.twitter.com/oASfwEKbKP — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2023

« Il y a un moment que mon idée est faite sur les trois premières places, a confié l’ancien sélectionneur des Bleus. Nous sommes lucides. C’est une constatation. Je le regrette, je ne suis pas heureux d’annoncer ça. Je ne cache rien. J’aimerais mieux que mon groupe soit compétitif et à la bagarre dans la lutte pour la Ligue des Champions. Mais si c’était le cas, je ne serais peut-être pas là derrière le micro. »

« Pour jouer la Ligue des Champions, il faut être solide et construit, a prévenu le coach des Gones. Et là, on n’est pas construit pour aller là-haut. » Autrement dit, Laurent Blanc s’aperçoit que ses dirigeants se voilent la face. C’était déjà le message envoyé après le match nul concédé à domicile contre le FC Lorient (0-0) dimanche dernier. D’après le technicien, l’Olympique Lyonnais, sans changements importants dans l’effectif, ferait mieux de revoir ses ambitions à la baisse.

Blanc prévient la direction

« Une qualification européenne obligatoire ? Après avoir rajeuni l'effectif, est-ce que tu es toujours en osmose avec tes objectifs du début de saison ? Je ne sais pas. Il y a des joueurs qui découvrent la première division, il y en a qui découvrent carrément un groupe professionnel. On est très contents d'eux, ils travaillent bien, ils donnent ce qu'ils donnent. Mais quand tu as des objectifs très élevés comme Lyon, est-ce que tu es en adéquation avec ton effectif ? Il faut se poser la question », avait déjà alerté Laurent Blanc sur Prime Video.