Bergerac lésé par l'arbitre contre l'OL, ça râle fort ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Peu convaincant contre Bergerac, formation de N2, l'OL est accusé de devoir sa qualification aux largesses de l'arbitre du match M.Batta.

L'OL s'attendait sûrement à vivre une soirée plus tranquille à Bergerac. Néanmoins, les Lyonnais n'ont pas eu un match facile. Ils ne l'ont emporté que 2-1 dans un match peu abouti sur le plan collectif. Les observateurs ont de quoi se déchaîner envers l'OL d'autant que le club rhodanien a gagné à 11 contre 10. A la 65e minute, Corentin Tolisso a subi une semelle de Christian Gyeboaho. Le joueur de Bergerac a été exclu par Florent Batta après mûre réflexion. Les joueurs du Périgord et leur public ont été furieux après cette décision de l'arbitre. En effet, les ralentis montrent que Gyeboaho touche le ballon et écrase un peu le pied de Tolisso au passage.

Cela aurait mérité un carton jaune pour eux, et pas un rouge. M.Batta a d'ailleurs choisi le jaune au départ avant de changer d'avis, mis sous pression par Alexandre Lacazette. Les détracteurs de l'OL soulignent que les joueurs lyonnais ont souvent influencé l'arbitre et ses décisions ce soir. Autre moment contestable, un penalty sifflable pour Bergerac. Maitland-Niles a ceinturé Ducros dans la surface lyonnaise mais M.Batta n'a pas bronché. De quoi frustrer les supporters de Bergerac et certains internautes. « L’arbitre de Bergerac Lyon est acheté c’est abusé. Rouge y a jamais rouge, peno non sifflé c’est un truc de dingue », « Donc je résume Y’a pas rouge pour Bergerac, Y’a rouge pour Lyon, Y’a un penalty pas sifflé pour Bergerac. LA MAGIE DE LA COUPE DE FRANCE. Une honte. Tout simplement », pouvait-on lire. L'après-match est toutefois resté calme à Limoges.