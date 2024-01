Benrahma fait un tabac, ça se complique pour l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu à West Ham, Saïd Benrahma est la priorité offensive de l’OL mais l’international algérien est très courtisé en Premier League, ce qui complique la tâche des dirigeants lyonnais.

Après avoir recruté Adryelson et Lucas Perri, l’Olympique Lyonnais souhaite renforcer son secteur offensif. Malick Fofana a de grandes chances de devenir la troisième recrue hivernale des Gones, un accord ayant été trouvé avec La Gantoise pour le transfert du jeune ailier belge. Lyon va débourser 15 millions d’euros pour recruter celui qui est décrit comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. John Textor ne compte pas s’arrêter là et l’OL souhaite recruter au moins un autre joueur dans le secteur offensif.

Brentford et Fulham à fond sur Benrahma

Depuis le début du mois de janvier, la priorité du directeur sportif David Friio se nomme Saïd Benrahma, en manque de temps de jeu avec West Ham et non-retenu par l’Algérie pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024. L’OL a les finances pour contenter West Ham, qui réclame plus ou moins 20 millions d’euros pour s’assurer les services du joueur, à qui une offre contractuelle a déjà été soumise. Mais la concurrence anglaise complique les plans de Lyon sur ce dossier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benrahma (@saidbenrahma11)

Selon les informations de Foot Mercato, deux écuries de Premier League sont très intéressées par Saïd Benrahma, à savoir son ancien club de Brentford et Fulham. 16e et 13e de Premier League, ces deux clubs sont à la recherche d’un milieu offensif et promettent à Saïd Benrahma un statut de titulaire dans un club de première division en Angleterre. Le joueur se sent bien Outre-Manche et il est forcément tentant pour lui d’accepter l’une de ces deux propositions, plutôt que de déménager du côté de la France. La réflexion suit son cours pour Benrahma, qui va rapidement devoir trancher mais le dossier commence à prendre une tournure désagréable pour l’OL, qui pourrait bien voir filer sous son nez l’une des priorités du début de mercato.