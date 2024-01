Benrahma a du mal à dire oui à l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est toujours sur le coup pour faire signer Saïd Benrahma, qui plait à l'état-major. Mais si West Ham ouvre la porte, l'Algérien n'est pas décidé.

Expulsé peu après la pause lors du match de Coupe de West Ham à Bristol City, Saïd Benrahma n’a pas marqué de points s’il souhaitait convaincre son entraîneur de lui offrir plus de temps de jeu. L’Algérien ne rejouera probablement plus avant la fin du mois de janvier, et a même peut-être déjà disputé son dernier match sous les couleurs des Hammers. En effet, le forcing effectué en France pour aller chercher l’ancien joueur de Nice et d’Angers est en train de payer, et le club londonien s’active déjà pour le remplacer. Jusqu’à présent, l’OM avait effectué plusieurs approches timides, mais c’est bien l’Olympique Lyonnais qui est le plus avancé dans ce dossier.

Benrahma hésite sur son avenir

Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, a reconnu que tout pouvait se mettre en place pour une arrivée de Benrahma à Lyon, même si pour cela l’argent serait une nouvelle fois le nerf de la guerre. « Le transfert de Benrahma à Lyon peut se faire si la bonne offre arrive. Mais ce n’est pas facile pour Lyon car le joueur prend actuellement son temps pour faire le bon choix. Il a du mal à se décider vraiment. Mais West Ham est prêt, si Benrahma s’en va, Steven Bergwijn peut être une option pour le remplacer. Il peut signer car c’est l’une de leurs cibles prioritaires », a glissé le journaliste italien, pour qui le forcing de l’OL ne convainc pas totalement le Fennec de faire le grand saut. Peut-être est-ce lié à son envie plus prononcée de rejoindre l'OM comme ses proches l'avaient laissé entendre au début du mercato ? Un dossier encore prudent donc, où le plus dur ne sera pas forcément de convaincre West Ham, qui a déjà un remplaçant en tête, mais plutôt l’ailier des Hammers. En tout cas, Lyon risque de se montrer encore offensif, et compte bien, après Malick Fofana, faire venir autre un ailier cet hiver.