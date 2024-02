Ben Arfa et Paqueta, Benrahma annonce la couleur à l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Saïd Benrahma a finalement pu rejoindre l'OL en provenance de West Ham cet hiver. L'international algérien de 28 ans ne compte pas faire de la figuration dans le Rhône.

L'OL a fait fort cet hiver lors du marché des transferts. Les Gones avaient une belle enveloppe à dépenser pour se renforcer et assurer au plus vite leur maintien en Ligue 1. Parmi les joueurs recrutés : Saïd Benrahma. L'Algérien a vu son transfert capoter le dernier jour du mercato avant que l'OL n'ait finalement gain de cause au vu du comportement de West Ham. Benrahma va donc pouvoir continuer sa carrière à Lyon, une équipe spéciale pour lui car c'est un joueur rhodanien qui lui a donné envie d'être footballeur au plus haut niveau.

Benrahma et le modèle Ben Arfa

Lors de quelques mots échangés avec le média officiel de l'OL, Benrahma n'a en effet pas caché son admiration pour Hatem Ben Arfa. « Ben Arfa est un joueur qui m'a donné envie de jouer au football puisque je l'ai connu jeune et j'ai fini par jouer avec lui. Je n'ai pas regretté de l'avoir suivi. C'est un joueur qui m'a impressionné quand j'étais jeune, j'aimais le style de joueur qu'il était », a notamment indiqué le nouveau joueur lyonnais, qui a également avoué que Lucas Paqueta avait été très important dans sa venue à Lyon cet hiver : « J'ai reparlé avec Lucas Paquetá mercredi. Mais avant tout ça, il y a 6 mois, on a parlé de Lyon ensemble, puisqu'on s'entend bien. Même si c'était une conversation banale, il m'a toujours dit que du bien. Il m'a dit qu'il aimait la ville, que les supporters étaient incroyables. Il m'a dit que l'OL est un grand club. Tous les joueurs avec qui j'ai parlé de l'OL ne m'ont dit que du bien par rapport au club et à la ville ». Une aide précieuse donc pour les Gones dans une seconde partie de saison qui s'annonce encore mouvementée et stressante. L'expérience de Benrahma ne sera pas de trop.