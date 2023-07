Bel ‍: Textor vire l'entraîneur de Molenbeek et nomme Caçapa

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir assuré l'intérim à Botafogo, Claudio Caçapa ne va pas revenir à Lyon. L'entraîneur-adjoint de l'OL devrait prendre les commandes du club de Molenbeek, qui appartient aussi à John Textor.

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais a été battu (0-1) par Molenbeek sous les yeux de John Textor et de sa famille. Mais l'homme d'affaires américain, propriétaire des deux clubs, n'a visiblement pas fait le voyage pour rien. 24 heures plus tard, l'équipe belge annonce à la surprise générale le licenciement de Vincent Euvrard, son entraîneur, à quelques jours de la reprise du championnat de Belgique.

« Je peux confirmer aujourd’hui que nous avons pris la décision difficile de nous séparer de Vincent et d’un certain nombre de membres de son équipe. Au cours de son passage au club, Vincent a démontré ses capacités à entraîner au plus haut niveau du football européen et je suis convaincu qu’il connaîtra de grands succès au cours de sa carrière. Si notre décision est consciente de son fort leadership au sein de notre club ces dernières saisons, elle est également tournée vers l’avenir, où notre objectif est de bâtir les fondations d’une réussite continue en première division et, enfin, en Europe », a précisé John Textor. Selon le média belge SudInfo, c'est Claudio Caçapa qui va immédiatement remplacer Vincent Euvrard sur le banc de Molenbeek.