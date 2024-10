BeIN Sports et la LFP, le coup de sang de l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

BeIN Sports diffuse la Ligue 1 sans payer un centime, avec la complicité de la LFP, dénonce violemment l'OL en ce jeudi après-midi.

Déjà très peu convaincu par les négociations menées par Vincent Labrune et les accords trouvés avec DAZN et BeIN Sports pour les droits télés du football français, John Textor a décidé de taper du poing sur la table. Le propriétaire de l’OL, qui emmène avec lui l’ensemble de son club et son directeur général Laurent Prud’homme a envoyé un courrier musclé à la LFP pour dénoncer la situation qu’il juge intolérable, révèle L'Equipe ce jeudi après-midi. A savoir que faute d’avoir trouvé un accord qui lui convient sur un deal de sponsoring en plus des droits télés annuels, BeIN Sports ne paye absolument pas un centime à la Ligue et diffuse gratuitement les matchs de Ligue 1 sans que cela ne fasse sourciller grand monde. Cela fait deux fois que la chaine sportive qatarie a zappé les virements qui sont liés à son contrat, officiellement en raison d’un désaccord sur les 20 millions d’euros de sponsoring qui fait l’objet d’un deal avec chaque club de Ligue 1 pour faire la promotion du Qatar.

Nul doute que cette nouvelle donne n’avance pas très vite, et tant que rien n’est bouclé à ce niveau, BeIN reste campée sur ses positions. Une situation devenue intolérable pour l’OL, pour qui Vincent Labrune doit cesser de faire des courbettes et agir afin de ne pas laisser la chaine qatarie diffuser la Ligue 1 sans respecter ses engagements financiers. « La situation s'est encore dégradée par le non-paiement prolongé de beIN Sports des sommes dues, alors que la chaîne a pu bénéficier de l'intégralité des droits et engranger des nouveaux abonnés depuis la reprise du Championnat. Nous vous demandons d'entreprendre sans délai toutes les démarches de recouvrement nécessaires des sommes dues par beIN Sports », a notamment fait savoir l’OL à la LFP, avant d’entamer des contestations juridiques et économiques de l’accord trouvé entre la Ligue et BeIN pour sponsoriser le Qatar dans tous les clubs de l’élite.

Le courrier que L’Equipe s’est procuré se veut donc très vif et à charge, expliquant même que les règles élémentaires du droit économique ont été bafouées comme le respect des procédures, ou les règles de concurrence. Et au final, Laurent Prud’homme souligne ainsi que l’accord trouvé avec BeIN Sports est considéré par l’OL comme « en violation de nos droits comme nul et non avenu ». Un véritable pavé dans la mare, qui ressemble plus à un bourbier, de la gestion post-droits TV du football français.