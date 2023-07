Barcola menacé par Paris, l'OL devra avoir les reins solides

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL se voit attaqué de toutes parts pour ses jeunes pépites cet été. Le cas le plus inquiétant concerne Bradley Barcola, priorité de recrutement du PSG. L'OL tient bon pour le moment mais la réalité économique risque de reprendre le dessus.

En 2023, l'OL a enfin décidé de ne pas prendre part à la période des soldes d'été comme vendeur. Le club rhodanien avait habitué ses supporters à vendre ses joueurs dès qu'une offre sérieuse parvenait. Sous John Textor, cela semble bien différent. Malgré les contraintes fixées par la DNCG, l'OL s'est montré plus féroce que les années précédentes concernant ses joueurs. L'exemple le plus marquant implique Castello Lukeba que Leipzig voulait acheter 27 millions d'euros. Les Lyonnais n'ont pas cédé, neutralisant les offensives du club allemand. Cela risque toutefois de ne pas être la même histoire avec le PSG, plus puissant financièrement. Les Parisiens se montrent très pressants pour Bradley Barcola.

40 ME et un salaire solide, l'offre du PSG pour Barcola

Le club parisien et son nouvel entraîneur Luis Enrique sont des fans du jeune ailier lyonnais. Installé dans le onze depuis seulement quelques mois, Barcola a impressionné les observateurs par sa vitesse et son efficacité près des buts adverses. Avec ses énormes moyens financiers, le PSG a tout en main pour faire céder l'OL mais surtout l'entourage de Bradley Barcola. Ce dernier vient quand même d'entrer dans l'écurie de l'influent Jorge Mendes, impliqué déjà dans plusieurs transferts à Paris cet été. Le Progrès souligne à quel point l'OL aura du mal à tenir bon dans le dossier.

Le quotidien rhodanien révèle notamment les détails de l'offre financière parisienne. Le PSG devrait tabler sur une offre à 40 millions d'euros pour convaincre l'OL de lui céder Bradley Barcola. S'ajoute à cela une offre salariale alléchante pour le joueur et son super-agent, laquelle sera supérieure aux 400 000 euros bruts annuels qu'il touche à Lyon. Des éléments nouveaux qui ont déjà perturbé la réflexion de Barcola. Alors qu'il avait déclaré vouloir faire une saison complète à l'OL avant de penser à un transfert, il se sentirait désormais de taille à intégrer le projet parisien selon le journal Le Parisien. Laurent Blanc va parler à son joueur dès la semaine prochaine pour le convaincre de rester. Cependant, pas sûr que l'entraîneur lyonnais reçoive du soutien de sa direction sportive si le PSG continue à aligner les millions pour Barcola.