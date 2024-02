Barcola explose à Paris, l’OL « ‍se bouffe les doigts ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Bradley Barcola a fait le forcing l'été dernier pour rejoindre le PSG, où il a depuis pris une ampleur incroyable. De quoi forcément donner des regrets à l'Olympique Lyonnais.

Après avoir vu Malo Gusto signer au mercato d'hiver à Chelsea, puis Castello Lukeba rejoindre le RB Leipzig, les supporters de l'OL ont vécu le départ de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain comme la trahison de trop. Et peu importe si la vente du jeune attaquant a rapporté 50 millions d'euros dans les caisses du club de John Textor, à l'époque il y en avait besoin, la colère lyonnaise a explosé lors de la venue du PSG au Groupama Stadium à l'automne.

Bradley Barcola, qui n'a jamais caché son souhait de jouer à Paris, avait demandé à Luis Enrique de faire le voyage jusqu'à Lyon alors que son transfert venait de se faire. Et comme accueil, l'ailier natif de la capitale des Gaules a eu droit à de violentes insultes. Mais depuis, les dirigeants parisiens se réjouissent d'avoir fait signer celui qui est devenu un joueur essentiel pour son entraîneur et qui est désormais titulaire en Ligue des champions.

Barcola la future star du PSG et de l'équipe de France ?

Pour Fabrice Pancrate, il est clair que le transfert de Bradley Barcola de l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain doit laisser un goût amer aux responsables de l'OL, mais que du côté de Paris, on ne regrette pas du tout les 50 millions d'euros dépensés pour signer un attaquant à qui l'équipe de France de Didier Deschamps semble désormais se profiler, et pourquoi pas pour l'Euro 2024 en Allemagne. « Moi, j’étais confiant quand il a signé, il fallait surtout se concentrer sur la qualité intrinsèque du joueur. La première fois que je l’ai vu jouer avec Lyon, je me suis dit : « Mais c’est qui, ce joueur ? » Ce qu’il faisait était impressionnant. Lyon doit se bouffer les doigts, même s’ils n’avaient pas le choix. C’est l’une des meilleures recrues, si ce n’est la meilleure, que le PSG ait faite. Enrique s’est vite rendu compte que le penchant de Dembélé à gauche, c’était Barcola », explique, dans So Foot, l'ancien attaquant du PSG qui lui aussi avait rejoint très jeune le club de la capitale.