Barcola et Lukeba restent à Lyon, l'OL a tranché

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais ne traverse pas ce mercato 2023 comme un long fleuve tranquille. Dans un climat rendu pesant par la DNCG, John Textor veut imposer se touche personnelle et l'OL a décidé qu'il ne faudrait plus vendre ses meilleurs joueurs chaque saison pour équilibrer ses comptes.

Les supporters lyonnais doivent se demander à quoi joue leur club préféré actuellement. Tandis que Jean-Michel Aulas et John Textor n’ont visiblement pas terminé de régler leurs comptes, on a appris mardi que l’OL avait eu très chaud devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), au point même de flirter avec la Ligue 2. N'ayant pas encore décidé si l'affaire allait être portée devant le CNOSF, les dirigeants rhodaniens sont cependant déterminés à ne plus faire comme du temps d'Aulas, à savoir budgéter à chaque passage devant la DNCG la vente des meilleurs joueurs. Dans un entretien accordé au quotidien sportif, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif de l'Olympique Lyonnais répète que les choses ont changé et que rien ne modifiera la direction prise par le club.

L'OL ne veut plus vendre ses stars

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Tandis que le mercato de l'OL est totalement bloqué depuis que la DNCG a mis sous contrôles toutes les opérations, les ventes de Castello Lukeba et de Bradley Barcola pouvaient permettre de débloquer les choses. Tandis que le premier était annoncé du côté de Leipzig, mais que le dossier est à l'arrêt depuis plusieurs semaines, Barcola est lui évoqué comme étant très proche du Paris Saint-Germain pour une somme pouvant atteindre 40 millions d'euros. De quoi soulager les comptes de Lyon. Mais Santiago Cucci a brutalement mis un terme à cette hypothèse. « Si nous allons vendre des joueurs comme Bradley Barcola ou Castello Lukeba ? Aujourd’hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie », a très clairement prévenu le président de l'Olympique Lyonnais. Un pari sportif et financier très osé, mais qui place Laurent Blanc et ses joueurs sous une pression énorme pour la saison prochaine.