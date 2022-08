Barça, Juventus, l'OL cherche son futur Paqueta

Actuellement à Londres pour passer sa visite médicale avec West Ham, Paqueta va quitter l'OL. Le club rhodanien a d'ores et déjà trouvé son remplaçant.

L'OL va renflouer ses caisses. Lucas Paqueta, qui souhaite quitter Lyon pour passer un cap dans sa carrière, va signer en Premier League. Le championnat qui est considéré comme le plus attractif et compétitif au monde. C'est West Ham qui a réussi à convaincre l'OL de laisser partir son meneur brésilien. Pour s'arracher ses services, le club londonien va tout de même débourser 60 millions d'euros, bonus compris selon les informations de l'Equipe. Le joueur de 25 ans est actuellement en train de passer sa visite médicale. Avec une telle somme, l'OL va pouvoir trouver un remplaçant à Paqueta sans trop de difficulté. Si l'on en croit les information du journaliste sportif Nicolò Schira, Arthur Melo est la priorité de Lyon pour se renforcer au milieu de terrain.

#Porto and #OlympiqueLyonnais have asked info for #Arthur Melo, who is not in #Juventus’ plans and can leave #Juve in the next days. #transfers #OL