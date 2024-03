Avec un Super Cherki, l'OL mate Toulouse ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Stadium

Toulouse-OL 2-3

Buts : Dallinga (53e), Sierro (59e sur pen.) pour Toulouse ; Lacazette (33e), Cherki (77e), O'Brien (81e) pour l’OL

Au terme d'un scénario renversant, l'OL est venu à bout de Toulouse au Stadium 3-2. Lacazette a marqué avant d'être suppléé par l'attaque lyonnaise, Cherki en tête.

Après son brillant succès à Lorient samedi dernier, l'OL abordait avec optimisme son déplacement à Toulouse. C'était d'autant plus le cas qu'Alexandre Lacazette faisait son retour après deux matchs d'absence. L'entame de match était légèrement en faveur des Lyonnais même si les occasions n'étaient pas nombreuses de part et d'autre. L'OL trouvait la faille grâce à ses Gones. Caqueret lançait Tolisso qui trouvait le poteau de Restes. Lacazette finissait l'action en mettant le ballon dans le petit filet d'une belle reprise. Le 13e but de Lacazette cette saison, son 12e en carrière contre le TFC. Nuamah chauffait encore les gants de Restes (37e) montrant que l'OL maîtrisait le match au Stadium.

81' 𝐁𝐈𝐆 𝐉𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐊𝐄 💪



Jake O'Brien nous donne l'avantage en plaçant sa tête ! 🔥🔥🔥



C'est ça les gars !



2-3 #TFCOL pic.twitter.com/L8bTmultOY — Olympique Lyonnais (@OL) March 15, 2024

Après le repos, la donne était différente. Lacazette, souffrant, laissait sa place à Orban. Lien de cause à effet ? Toulouse étouffait l'OL et les buts suivaient vite. Gboho trouvait Kamanzi dans la surface d'une belle louche et ce dernier servait Dallinga sur un plateau pour l'égalisation. Dans la foulée, Nuamah accrochait le maillot de Gboho dans la surface. Sierro transformait le penalty et mettait le TFC en tête. Le capitaine toulousain était proche du doublé mais Lopes arrêtait son coup-franc d'une belle envolée. Sage jouait le tout pour le tout en faisant entrer Cherki, Fofana et Baldé. L'OL retrouvait de l'allant avec un Cherki déchaîné. Le jeune lyonnais égalisait d'une frappe puissante sous les jambes de Restes. Juste après, O'Brien redonnait l'avantage à l'OL d'une superbe tête sur corner. Son 4e but de la saison. Cette fois-ci, l'OL tenait bon pour s'offrir un succès renversant 3-2. 10es, les Lyonnais prennent leurs distances avec Toulouse (5 points de plus) et la zone rouge (9 points de plus).